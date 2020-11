Fahranfänger (19) rast mit 68 km/h durch Tempo-30-Zone

Oberhausen. Gerade als Fahranfänger sollte man eher behutsam aufs Gaspedal drücken – dieser aktuelle Fall aus Oberhausen zeigt es.

Die Polizisten des Oberhausener Verkehrsdienstes nehmen fast täglich Hinweise, Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern zu Rasern in ihren Wohnvierteln zum Anlass, dort einmal genauer hinzusehen. Jetzt gibt es einen aktuellen Fall dazu.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter.

Auf der Mellinghofer Straße raste Dienstagnacht (10. November) ein 19-jähriger Fahranfänger mit 68 km/h durch die dort aufgebaute Messstelle. Erlaubt sind in diesem Bereich aber nur maximal 30 km/h. Der Raser hatte für sein Verhalten keine überzeugende Erklärung. Sein Verkehrsverstoß beschert ihm ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Da sich der 19-Jährige auch noch in der Probezeit befand, kommt zudem noch eine Nachschulung dazu.