Betrugsmasche Fahnder warnen vor falschen Polizisten am Telefon

Oberhausen. Falsche Polizisten melden sich am Telefon – das ist keine neue Betrugsmasche. In Oberhausen treten aktuell nun vermehrt wieder solche Fälle auf.

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass die Bevölkerung: Am Dienstagmorgen kam es in Oberhausen zu mehreren Anrufen von „Falschen Polizeibeamten“.

Meist werden ältere Bürger angerufen. Im Display steht tatsächlich auch fälschlicherweise die Notrufnummer 110. Ziel des Anrufes sei es, „Einblick in die Vermögensverhältnisse zu erhalten“, wie die Polizei erklärt. Weiter heißt es im Polizeibericht: „Haben sich die Betrüger das Vertrauen ihrer Opfer erschlichen, kündigen sie zum Beispiel an, einen Polizisten in ziviler Kleidung vorbeizuschicken, der Geld und Wertsachen zur sicheren Verwahrung abholt.“

„Seien Sie misstrauisch!“

Die Fahnder warnen vor dieser Betrugsmasche: „Die Polizei ruft Sie nicht unter der Kennung 110 an. Nutzen Sie nicht die Wiederwahl, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse. Seien Sie misstrauisch bei Forderungen nach Daten oder Wertsachen. Wählen Sie stattdessen die 110 und teilen Sie uns den Sachverhalt mit.“

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Bürgerinnen und Bürger unter www.polizeiberatung.de oder auch unter www.seniorensicherheitsberatung-oberhausen.de.