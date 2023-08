Fachkräftemangel: Oberhausener Berufsberater gehen neue Wege

In der Sparkassen-Filiale am Sterkrader Tor im Oberhausen sind Berufsberater der Agentur für Arbeit zu Gast.

Oberhausen. Firmen in Oberhausen fehlen Fachkräfte. Berater der Arbeitsagentur gehen jetzt neue Wege, um die Lücken zu schließen.

Viele Firmen suchen händeringend Personal, so auch die Sparkasse. Nun sind Berufsberater in der Filiale am Sterkrader Tor zu Gast, um Erwachsenen Chancen für ihren weiteren Berufsweg aufzuzeigen. Banker ist aber nur eine der denkbaren Möglichkeiten.

Am Donnerstag, 31. August, ist es soweit: Die Experten der Agentur für Arbeit stehen von 14 bis 18 Uhr in der Filiale Ratsuchenden Rede und Antwort. Wer sich beruflich weiterentwickeln oder sogar noch einmal ganz neu durchstarten möchte, kann von den Fachleuten viele Informationen bekommen, jeweils zugeschnitten auf die persönlichen Verhältnisse. Darüber hinaus können die Berater aber auch weiterhelfen, wenn es um Weiterbildungen, Qualifizierungen, Umschulungen und finanzielle Unterstützung geht.

Auch die Sparkasse sucht neue Leute

Der Vorstandschef der Sparkasse, Oliver Mebus, betont: „In Zeiten eines dramatischen Fachkräftemangels ist das Angebot der Arbeitsagentur wichtiger denn je, um Menschen und Unternehmen zusammenzubringen.“ Der große Zulauf beim Job-Speed-Dating Anfang August von bekannten Königshardter Unternehmen habe bereits gezeigt, dass Beratungsangebote vor Ort viele Leute anlocken.

Der Sparkasse fehlen auch selbst Mitarbeiter, vor allem im service-orientierten Bereich mangelt es, wie Mebus Anfang Juli in einem Gespräch mit der Redaktion erklärte hatte. Um nun Personal zu bekommen, stellt die Sparkasse auch gestandene Beschäftigte ein, die aus anderen Bereichen stammen und mit einer Bank noch nie etwas zu tun hatten.

