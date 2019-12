Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Explorado-Gruppe betreibt Expohalle

Am Centro Oberhausen wird die neue Expohalle künftig von der Kölner Explorado-Gruppe betrieben. Neben dem Kindermuseum am Duisburger Innenhafen unterhält das Unternehmen das Odysseum in Köln-Kalk. Rund 200 Mitarbeiter zählen zur Gruppe.

Als erste Ausstellung zieht „Das Schlumpf Abenteuer“ am Centro Oberhausen ein. Nebenan baut das Einkaufszentrum momentan den Virtual-Reality-Park „The Void“.