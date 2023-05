Experten warnen: Bürger tappen aus Geldsorgen in Mail-Falle

Oberhausen. Viele Menschen fragen sich derzeit, wie sie über die Runden kommen sollen. Kriminelle nutzen die Sorgen aus, verschicken gefährliche Mails.

Viele Leute sind aktuell in großer Sorge, wie sie angesichts von Inflation und steigender Kosten über die Runden kommen sollen. Im Netz sind Betrüger unterwegs, die die Angst der Menschen ausnutzen. Die Verbraucherzentrale warnt vor gefährlichen Mails.

Die Nachrichten sehen einer Post vom Bundesfinanzministerium sehr ähnlich und sie machen Werbung. Im Mittelpunkt steht ein „exklusives EU-Förderprogramm für den digitalen Euro“. Es trägt den Namen „NextGenerationEU“. Das Perfide: Ein Programm unter diesem Titel besteht wirklich, entstanden als Hilfsangebot im Zuge der Corona-Pandemie.

Mails gaukeln den Empfängern vor, der Inflation ein Schnippchen zu schlagen

In den Mails werde aber nun einiges „hinzugedichtet“, erläutert die Verbraucherzentrale. Vor allem sind es die Geld-Versprechen, die die Betrugsmasche ausmachen. Den Empfängern werde vorgegaukelt, sie könnten Eigenkapital umschichten, um der Inflation ein Schnippchen zu schlagen. Zugleich heiße es, der Kunde könne die Kaufkraft des eigenen Geldes stärken. Und schließlich setzen die Betrüger die Angeschriebenen auch noch unter Druck. Angeblich seien nur noch 1200 Plätze in dem Programm verfügbar.

Das eigentliche Ziel der Täter besteht aber darin, so die Verbraucherzentrale, dass die Empfänger ihre Daten preisgeben, indem sie den Link zu einer Webseite öffnen und Name, Mailadresse und Telefonnummer nennen. Zu einem Ministerium führe der Link aber nun mal nicht. Die Adresse der betrügerischen Webseite lautet www.bundesminsiterium-der-finanzen.com“. Wer eine solche Mail erhalten hat, soll sie an (phishing@verbraucherzentrale.nrw) weiterleiten oder sich an die Polizei wenden.

Einige einfache Regeln im Umgang mit Phishingmails

Mails dieser Art werden „Phishingmails“ genannt, in Anlehnung an das englische „fishing“, also Angeln. Häufig fehle die persönliche Anrede, erläutern die Verbraucherschützer. Doch auch wenn sie vorhanden sei, gehe damit aber nicht unbedingt eine Echtheit einher. Misstrauisch sollten die Adressaten auf jeden Fall werden, wenn sie Daten eingeben, einen Link oder einen Anhang öffnen sollen. Die Aufforderung zu einer schnellen Antwort sollte ebenfalls misstrauisch machen.

Wer nun Daten eingegeben hat, müsse mit deren Missbrauch rechnen. Verbraucherschützer raten, Anzeige zu erstatten. Haben Kriminelle es geschafft, Geld vom Konto zu stehlen, sollte der Geschädigte die Bank informieren und sich an die Polizei wenden. Die Oberhausener Sparkasse beispielsweise weist noch einmal speziell auf den Sperr-Notruf 116116 hin und appelliert, sowohl bei PC als auch Smartphone stets aktuelle Antiviren-Software einzusetzen.

