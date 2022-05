Fernwärme-Heizungen im Oberhausener Stadtteil Osterfeld bleiben am 11. und 12. Mai kalt.

Energieversorgung EVO kappt Fernwärme: In Osterfeld bleiben die Heizungen kalt

Oberhausen. Weite Teile von Osterfeld sind ab 11. Mai von der Fernwärme getrennt. Für mindestens 36 Stunden bleiben Heizungen kalt. Straßen in der Übersicht.

Hoffentlich spielt das Wetter mit und sorgt mit zurückgehenden Temperaturen am 11. Mai in Osterfeld nicht für kalte Füße: Die Netzgesellschaft der Energieversorgung Oberhausen muss die Fernwärme-Versorgung vorübergehend einstellen. Ab 7 Uhr bleiben die Heizungen kalt – und das für mindestens 36 Stunden, also bis mindestens Donnerstagabend, 12. Mai.

Folgende Straßen sind betroffen: Beckstraße, Bergstraße, Bertholdstraße, Bottroper Straße, Dülmener Straße, Emsstraße, Haltener Straße, Heinestraße, Hermann-Frye-Weg, Jakob-Plum-Straße, Kampstraße, Kickenbergstraße, Koppenburgstraße, Lilienthalstraße, Märkische Straße, Michelstraße, Nürnberger Straße, Ostmarkstraße, Ripsdörnestraße, Rothebuschstraße, Waisenhausstraße, Westerholtstraße, Westfälische Straße und Welsche Straße.

Grund sind die laufenden Umbauarbeiten an der Gesamtschule Osterfeld. Eine für die Fernwärme notwendige Pumpstation wird versetzt und an ihrem neuen Standort an der Nürnberger Straße wieder ans Netz angeschlossen.

