Evangelische Kulturvereinigung feiert 75-Jahre-Jubiläum

Die Veranstaltungen zum 75-Jahre-Jubiläum der Evangelischen Kulturvereinigung finden in der Lutherkirche an der Lipperheidstraße statt.

Oberhausen. De Evangelische Kulturvereinigung Oberhausen erwartet im November prominente Vortragsgäste. Das 75-Jahre-Jubiläum wird auf diese Weise gewürdigt.

75 Jahre Kulturarbeit in Stadt und Region: Am 24. März 1946 trat die Evangelische Kulturvereinigung Oberhausen mit ihrer ersten Veranstaltung an die Öffentlichkeit.

Seitdem bietet sie ihren Mitgliedern, aber auch allen anderen interessierten Menschen, egal welcher Religion oder Weltanschauung sie angehören, in vielfältiger Weise Gelegenheit, sich mit den unterschiedlichen Aspekten des kulturellen Lebens zu befassen.

In der Regel bietet die Kulturvereinigung monatlich eine Veranstaltung an, das können Vorträge, Lesungen, musikalische Veranstaltungen, Fahrten zu Ausstellungen, aber auch mehrtägige Kulturreisen sein. Die erste Veranstaltung der Kulturvereinigung fand im Gemeindehaus an der Goethestraße statt. Deshalb feiert die Kulturvereinigung ihr 75-jähriges Bestehen in der Lutherkirche an der Lipperheidstraße 55.

Das Jubiläum wird im nächsten Monat mit folgenden Veranstaltungen gewürdigt: Am Samstag, 6. November, 17 Uhr, wird der Theologe, Hochschullehrer und literarische Kleinkünstler Prof. Dr. Okko Herlyn den Vortrag „Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen – Bonhoeffers Irrtum und die Folgen“ halten. Ausgehend von einem Zitat Bonhoeffers beschäftigt er sich mit der aktuellen Situation von Kirche und Religion. Der Oberhausener Künstler Robert Weinsheimer wird den Abend am Klavier begleiten. Anschließend gibt es Gelegenheit zu Begegnung und Austausch.

Festgottesdienst am 7. November

Am Sonntag, 7. November, 10 Uhr, gibt es dann in der Lutherkirche einen Festgottesdienst zum Jubiläum. Der ehemalige Vorsitzende der Kulturvereinigung, Pfarrer a. D. Artur Schorzmann, wird die Predigt halten. Nach dem Gottesdienst sind Impulse zur Identität der Evangelischen Kulturvereinigung vorgesehen.

Am Donnerstag, 18. November, 19 Uhr, ist die Solinger Superintendentin Dr. Ilka Werner zu Gast und stellt das Positionspapier „Lobbyistin der Gottoffenheit“ vor. Es geht darin um die Perspektiven der kirchlichen Weiterentwicklung. Nach dem Vortrag besteht die Gelegenheit zur Diskussion.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Es sind die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Schutzvorschriften einzuhalten.

