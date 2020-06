Evangelische Jugend lädt zu Ferien mit Zirkus-Atmosphäre ein

Auch in diesem Sommer will die Ev. Jugend den Ferienkindern viel Spaß und Abwechslung bieten.

Oberhausen. Eine Ferienattraktion mit Zirkus-Attraktionen – am Ende werden alle Workshops zu einer großen, bunten Manegen-Show auf You Tube kombiniert.

Die Evangelische Jugend Oberhausen lässt sich von Corona nicht entmutigen und startet eine ungewöhnliche Ferienspielaktion: Innerhalb von zwei Wochen ist es gelungen, ein Programm ergänzend zu den Ferienspielen der Stadt Oberhausen auf die Beine zu stellen, die zwar stattfinden, aber durch Corona bedingt nur in stark reduzierter Form.

Das Motto der Ev. Jugend lautet nun: „Summer Circus“. Die Grundidee dabei: An unterschiedlichen Tagen ab dem 29. Juni gibt es in mehreren Jugendeinrichtungen im Stadtgebiet ein Angebot für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, an kreativen Zirkus-Workshops teilzunehmen.

Doch das ist nicht alles: Vor Ort wird jeweils ein Video erstellt, das mit den weiteren Aufnahmen von den anderen Schauplätzen kombiniert wird. Am Ende der Ferien ist das Videomaterial dann auf You Tube als eine große, umfassende Zirkusdarbietung zu sehen – mit allen Show-Elementen und Attraktionen von der Feuerjonglage über Hebefiguren, Einradfahren, Zauberei bis hin zu Trommeln und Tanz.

Orte und Ansprechpartner

„Wir hoffen, dass viele Mädchen und Jungen dabei sind und sich als Artisten ausprobieren“, sagt Renate Schwarz von der Jugendleitung der Ev. Luther-Kirchengemeinde. Veranstaltungsorte und Ansprechpartner sind die evangelische Christuskirche, 0208/854208; die Ev. Markuskirche - underground@ekir.de; die Emmaus-Gemeinde - daniela.heimlich@web.de; Freiraum (Königshardt) - sarah.kaule@ekir.de; die ev. Gemeinde Holten-Sterkrade - kristina.koch@t-online.de.

Bitte anmelden!

Das Programm findet mit Unterstützung des Mädchenmobils „Flotten Lotte“ und des Jungenmobils „manni“ statt. Die Anmeldungen laufen jeweils und ausschließlich über die jeweiligen, genannten Veranstaltungsorte. Weitere Infos gibt es auch auf Facebook und Instagram: „Evangelische Jugend Oberhausen“.