Europapartei „Volt“ startet Städte-Team in Oberhausen

Das Parteispektrum in Oberhausen könnte bald um eine Farbe reicher werden: Die paneuropäische Partei „Volt“ hat ein Städteteam Oberhausen gegründet. Die Initiative, die es sowohl als Bewegung als auch als Partei gibt, möchte nun auch in der Lokalpolitik aktiv werden und einen Ortsverband gründen.

„Volt“ ist eine junge Partei, die 2017 gegründet wurde – zeitgleich mit dem offiziellen Austrittsantrag, den Großbritannien an die EU gestellt hat. Die Bewegung ist in 29 europäischen Ländern aktiv. In 14 Länder gibt es „Volt“ als eingetragene Partei. Bei der Europawahl 2019 gaben 250.000 Wähler in Deutschland „Volt“ ihre Stimme. Gründer Damian Boeselager wurde damit zum Europa-Parlamentarier.

Die selbst ernannte „Europapartei“ will die Europäische Union reformieren und setzt dabei auf ein grenzübergreifendes Parteiprogramm. Um die Union reaktionsfähiger zu machen, will Volt, dass mehr Themen unter den EU-Mitgliedsstaaten nach dem Mehrheitsprinzip statt nach dem Einstimmigkeitsprinzip entschieden werden, außerdem soll das EU-Parlament selbst Gesetze vorschlagen können. Die Partei bezeichnet sich als „paneuropäisch, pragmatisch und progressiv“.

Warum möchte eine europäische Bewegung nun in die Lokalpolitik gehen?

Bereits kurz vor der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat sich die Gruppe in Oberhausen offiziell gegründet. „Wir fangen normalerweise mit einem Städteteam an, suchen Mitglieder und gründen dann einen Ortsverein“, erklärt Parteimitglied Mathias Kamp (30) den Ablauf. In Essen ist die Partei bereits bei der Kommunalwahl angetreten und konnte allerdings keinen Sitz im Rat erringen. In Köln, Bonn, Düsseldorf, Aachen, Siegen und Münster zog „Volt“ bereits in den Stadtrat ein.

So sah ein Plakat der Partei „Volt“ im RVR-Wahlkampf aus. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Warum möchte eine europäische Partei Lokalpolitik machen? „Das Ruhrgebiet ist wie ein kleines Europa. Wir wollen auf kleiner Ebene zeigen, was wir wollen“, sagt Pascal Jaculy (21), der das Städteteam in Duisburg mitaufbaut und das Oberhausener Team unterstützt. Europa fange für die Gruppe schon im Kleinen an. Deshalb lag im Ruhrgebiet im Wahlkampf der Fokus auf dem Ruhrparlament. Dafür sollte in allen Städten mindestens ein Wahlplakat hängen, berichtet Mathias Kamp. Bei der RVR-Wahl hat „Volt“ mit 9512 Stimmen (0,52 Prozent) aber keinen Sitz geholt. Beim Aufhängen der Plakate hätten sogar Mitglieder aus den Niederlanden mitgeholfen.

Solche Kontakte könnten auch in der Lokalpolitik hilfreich sein, meint Mathias Kamp: „Durch ein breit gestreutes Netzwerk kann man für lokale Probleme Best-Practice-Beispiele aus anderen europäischen Städten heranziehen, um schneller zu einer Lösung zu kommen.“ Um politische Inhalte für Oberhausen zu entwickeln, will das Städte-Team regelmäßig auf die Straße gehen, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Volt: Stadtverwaltung soll in Oberhausen digitaler werden

Einige der Mitglieder waren vorher in anderen Parteien in Oberhausen aktiv. So auch Maren Piunno (21), die sich selbst stärker mit ihren Ideen einbringen wollte: „Mir gefällt, dass die Inhalte nicht an Ideologien gebunden sind, sondern an Fakten.“ Mathias Kamp, der sich in der Endphase seiner Physik-Promotion befindet, ist der Bezug zur Wissenschaft besonders wichtig. „Man muss auf die Menschen hören und die Fragen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen beantworten“, betont er. So unterstütze die Partei die Ziele der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“.

Nächster Termin der Oberhausener Gruppe Volt Das nächste Treffen der Gruppe findet am Mittwoch, 28. Oktober, ab 18.30 Uhr in Form einer Videokonferenz statt. Unter dem Motto „Volt meets Experts“ wird mit Experten über verschiedene Themen geredet und anschließend darüber diskutiert. Am Mittwoch ist die Europarechtlerin Dr. Thu Nguyen zu Gast. Interessierte haben dabei die Möglichkeit, die Partei kennenzulernen. Weitere Informationen zu Veranstaltungen und Kontaktdaten gibt es im Internet unter www.voltdeutschland.org/oberhausen

Die Mitglieder wollen die Ratspolitik in den nächsten Jahren genau unter die Lupe nehmen. „Dadurch, dass wir jetzt starten, haben wir die Zeit, die Ratsarbeit zu beobachten und Themen und Ziele für uns herauszuarbeiten“, sagt Fabian Beyer (23) mit Blick auf die nächste Kommunalwahl in fünf Jahren.

Einige inhaltliche Ziele haben die Mitglieder bereits herausgearbeitet: Die Stadtverwaltung soll digitaler werden. So sollen beispielsweise Behördengänge nach Möglichkeit per Mausklick abgewickelt werden. Da die Städte im Ruhrgebiet ineinander übergehen, sollen auch die Stadtverwaltungen und Verkehrsbetriebe stärker miteinander vernetzt werden, um beispielsweise Doppelstrukturen abzubauen und die Mobilität im Ruhrgebiet zu verbessern.

