Hans-Georg Hofmann, Ritter des Eulenordens, verstarb am 16. Januar im Alter von 93 Jahren.

Nachruf Eulenorden in Oberhausen trauert um Hans-Georg Hofmann

Oberhausen Die Ritter des Eulenordens in Oberhausen mussten einen herben Verlust einstecken. Ihr langjähriges Mitglied Hans-Georg Hofmann verstarb.

„Mein Feuer? Das brennt noch, mein Lieber!“ So überschrieb die Familie die Grußworte zu seinem 90. Geburtstag. Doch wenige Tage nach seinem 93. Geburtstag aber, am Samstag, 16. Januar, ist Hans-Georg Hofmann nun verstorben. Die Ritter des Eulenordens trauern um ihr langjähriges Mitgliedes, das 1983 als 41. Ritter in den Eulenorden aufgenommen worden war.

Jahrzehnte stand Hofmann der Jury für den Preis des Eulenordens – früher Wagenpreis oder Walter-Buhrow-Preis genannt – vor. Mit Herzblut setzte er sich für die besten Wagen im großen City-Zug des Hauptausschusses Groß-Oberhausener Karneval ein.

Eigentlich wollte er sich nach seinem 90. Geburtstag ganz seiner Rolle als Ehemann, Papa, Opa und seit August 2020 auch als Uropa widmen. Aber der Firmenchef einer mittelständischen Sanitär- und Eisengroßhandlung blieb seinen Aktivitäten treu. In seinem beruflichen Leben galt seine Hilfsbereitschaft der Eingliederung von ausländischen Mitbürgern sowie den Langzeitarbeitslosen und der Ausbildung von jungen Menschen.

Den Oberhausener Karneval dokumentiert

Hans-Georg Hofmann dokumentierte den Oberhausener Karneval bis zur letzten Stunde und er war immer da, wenn ihn die Menschen im Karneval oder in der Kirche brauchten. Und der Karneval brauchte ihn oft. Die Wagen seiner Firma Lohmar und Meller wurden von vielen Gesellschaften über Jahrzehnte genutzt. Auch die Zeit für das gottesdienstliche Orgelspiel in den verschiedenen Kirchen von Alt Oberhausen oder für den Kirchenchor der Heiligen Familie ließ er sich nicht nehmen.

Zuletzt ging es ihm aber vor allem um das Fortbestehen des Ökumenischen Kirchenzentrums am Centro, für das er jahrelang Verantwortung und von Beginn an großes Engagement gezeigt hatte.