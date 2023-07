Eskalation im Hauptbahnhof: 18-Jähriger verweigert sich

Oberhausen. Die Bundespolizei will in der Vorhalle des Oberhausener Hauptbahnhofs einen jungen Mann überprüfen. Der weigert sich. Die Situation eskaliert.

Im Oberhausener Hauptbahnhof ist am Mittwochabend eine Polizei-Kontrolle eskaliert. In der Vorhalle sprachen Bundespolizisten einen 18-jährigen Deutschen an. Der junge Mann reagierte nicht. Danach wurde es wild.

Wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung schildert, hätten die Beamten den jungen Mann aufgefordert, sich auszuweisen. „Auch hier stellte er sich quer und gab an, keinen Ausweis mit sich zu führen“, heißt es in der Mitteilung. Mündlich habe er ebenfalls keine Angaben machen wollen.

Oberhausen: Polizei ermittelt gegen den 18-Jährigen

Eine größere Gruppe solidarisierte sich danach mit dem Mann. Die Beamten schätzten die Gruppe auf etwa 15 Personen ein. Sie entschieden sich, den 18-Jährigen mit auf die Wache zu nehmen. Der junge Mann wollte flüchten. Als die Beamten ihn festhielten, schlug er einem Beamten mit der Faust in den Magen und versuchte, ihn am Kinn zu treffen. Dabei wurde die Body Cam beschädigt. Auch danach schlug und trat der Mann nach Angaben der Polizei um sich. >>> Lesen Sie auch:Reisezentrum im Hauptbahnhof vor dem Aus: Protest aus dem Rathaus

Der 18-Jährige hat jetzt eine Menge Ärger am Hals: Gegen ihn wird wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung ermittelt.

Was der Grund für die Kontrolle war, dazu kann die Bundespolizei auf Nachfrage keine Angaben machen. Generell dürfen die Beamten in Hauptbahnhöfen „lageunabhängig“ Personen kontrollieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen