Erstwähler an Oberhausener Gymnasium befragen Politiker

Oberhausen. Die Kommunalwahl 2020 steht am 13. September an. Es ist Tradition am Oberhausener Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Politiker zur Debatte einzuladen.

Der Polittalk am Bertha-von-Suttner-Gymnasium ist eine jahrzehntelange Tradition. Vor jeder Wahl treffen sich Politiker der Parteien in der schulischen Aula, um den Schülern der Oberstufe Rede und Antwort zu stehen. Dieses Mal war coronabedingt alles etwas anders.

„Es war uns natürlich sofort klar, dass wir den Polittalk in diesem Jahr nicht so durchführen können, wie sonst“, sagt Lina Kindermann, Lehrerin der Schule und zuständig für Projekte im Bereich Demokratiepädagogik. „Aber wir haben bei dieser Wahl alleine an unserer Schule über 200 Erstwählerinnen und Erstwähler, so dass es für uns keine Option war den Talk ausfallen zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler sollten ihre Fragen stellen können, um so vielleicht auch Impulse für ihre eigene Wahlentscheidung zu bekommen.“ Und so beschloss die Schule den Polittalk durchzuführen, natürlich unter allen bestehenden Hygienevorgaben und, anders als sonst, ohne Publikum.

Die Gesprächsrunde wurde stattdessen von der Technik-AG der Schule mit fünf Kameras gefilmt, so dass er dann anschließend im sozialwissenschaftlichen Unterricht gezeigt werden kann. Auch auf der Schulhomepage (bertha-oberhausen.de) und auf Youtube ist der Polittalk für jeden abrufbar. Auf dem Podium haben Thorsten Berg (SPD), Norbert Axt (Grüne), David Driever (Linke), Marc Hoff (FDP) und Gundula Hausmann-Peters (CDU) gesessen.

Digitalisierung brennt Schülern auf den Nägeln

Bei den Fragen der Schüler zum Thema Schule stand insbesondere die Digitalisierung im Vordergrund. „Es kann doch nicht sein, dass es im Jahr 2020 in 90 Prozent der Räume unserer Schule kein Internet gibt“, leitete Moderatorin und Oberstufen-Schülerin Sara Kovac die Runde ein. Bei diesem Thema waren sich die Politiker alle einig, im Bereich Digitalisierung müsse dringend etwas geschehen an den Oberhausener Schulen. „Auf 100 Schüler kommen in Oberhausen 1,3 Tablets. Das muss sich dringend ändern“, sagte SPD-Oberbürgermeister-Kandidat Thorsten Berg. Und Marc Hoff von der FDP betonte, dass der Zustand an den Schulen in Oberhausen unhaltbar sei und forderte: „Das muss angegangen werden. Alle Räume müssen mit Internet und Glasfaserkabeln ausgestattet werden.“ Norbert Axt von den Grünen fasste es noch drastischer zusammen und sagte, dass Oberhausen da die Entwicklung schlichtweg verschlafen habe. Die schulpolitische Sprecherin der CDU Gundula Hausmann-Perters betonte, dass sich digitale Infrastruktur nicht von heute auf morgen entwickeln lasse, aber die Stadt Oberhausen mit Hochdruck dabei sei. David Driever (Die Linke) meinte: „Die Ausstattung der Oberhausener Schulen ist skandalös. Wer an Jugend und Bildung spart, der spart am falschen Ende.“