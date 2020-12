Erstmals seit über 60 Jahren fällt CVJM-Weihnachtsfeier aus

Im CVJM-Festsaal bleibt es am 24. Dezember 2020 still - das bedauert auch Stefan Weltgen.

Oberhausen Eine schmerzliche Absage, aber die Corona-Lage lässt keinen anderen Weg zu: Erstmals fällt die Weihnachtsfeier beim CVJM aus.

Erstmals seit über 60 Jahren muss die Weihnachtsfeier für wohnungslose und alleinstehende Menschen beim Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) an der Marktstraße in Alt-Oberhausen in diesem Jahr ausfallen.

Eine bittere Absage, eine Enttäuschung für alle Beteiligten, für die Organisatoren und Helfer ebenso wie für die Gäste, die alljährlich gern zu dieser besonderen Zusammenkunft kommen. "Die Kernzielgruppe der Weihnachtsfeier im CVJM Oberhausen ist nicht alleine die Gruppe der Obdachlosen, sondern die der alleinstehenden Menschen", erläutert Stefan Weltgen, Vorsitzender des CVJM. "Dabei handelt es sich natürlich auch oft um Menschen, die wohnungslos sind." Häufig und sogar in der Mehrzahl gehe es um Gäste, die unter sozialer Isolation und Einsamkeit leiden würden.

Das frohe Fest der Geburt Jesu

In den vergangenen über 60 Jahren habe der CVJM Oberhausen für diese Menschen immer eine feierliche Weihnachtsfeier am Heiligen Abend anbieten können. Es sei dabei stets um das frohe Fest der Geburt Jesu gegangen, das niemand allein feiern sollte. Die Feiern seien immer "ausgebucht" gewesen, ergänzt Stefan Weltgen. Ein engagiertes Team von ehrenamtlichen Mitarbeitenden habe schon Wochen vor Heiligabend mit den Vorbereitungen begonnen: Spenden sammeln, Anmeldungen entgegennehmen, Geschenke besorgen, Essensplan machen, Tüten packen und, und, und.

Anrührender Heiligabend

Die Weihnachtsfeier für die Alleinstehenden begann traditionell um 16 Uhr mit dem Baumschmücken. Die rund 100 Besucherinnen und Besucher feierten dann gemeinsam einen beschwingten und anrührenden Heiligabend. Mit einem kleinen Gottesdienst, gemeinsam gesungenen Liedern, gutem Essen und einer Bescherung verging die Zeit bis 21 Uhr immer wie im Fluge. Eine Band spielte nicht nur Weihnachtslieder, sondern auch Schlager und Musik zum Mitsingen. Die Besucher erzählten Geschichten von früher - aus manchmal besseren Zeiten. Gedichte wurden aufgesagt und Liedwünsche gemeinsam zum Klingen gebracht.

In diesem Jahr muss die Feier nun coronabedingt erstmals ausfallen. Schon vor dem aktuellen Lockdown sei klar gewesen: Unter den gegebenen Hygieneanforderungen ist eine Alleinstehenden-Weihnachtsfeier wie in den letzten über 60 Jahren nicht möglich, heißt es beim CVJM. Dabei sei diese Feier gerade jetzt so angebracht wie nie. Stefan Weltgen: "Wir beobachten Vereinsamung und Überforderung mit der Isolation in allen Altersgruppen."

Drastischer Schritt

Die Kinder und Jugendlichen, die ihre Freizeit nun den Räumen des CVJM verbrachten, konnten in den vergangenen Monaten lediglich in Kleingruppen von bis zu zehn Personen erreicht werden. Mit dem neuerlichen Lockdown ist auch diese Möglichkeit weggefallen. Jetzt wird über verschiedene Medien Kontakt zu den jungen Menschen gehalten. Die Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung zwingen das CVJM-Team zu diesem drastischen Schritt.