Erstmals seit der Pandemie: Chöre singen gemeinsam

Blick auf den jüngsten Chortag in der Christuskirche in Sterkrade.

Oberhausen. In der Pandemie war Chormusik kaum möglich. Jetzt holen die Sängerinnen und Sänger das Verpasste nach. Ein schönes Beispiel.

Erstmals seit der Pandemie haben sich jetzt in der Sterkrader Christuskirche Mitglieder evangelischer Chöre zu einer gemeinsamen musikalischen Veranstaltung getroffen.

Zu den rund 60 Teilnehmenden zählten auch interessierte Gäste, die derzeit keiner Singgemeinschaft angehören. Mit dem Motto „Die Welt ist schön“ setzte der Chortag bewusst einen Kontrapunkt zu den zahlreichen Krisen weltweit, um Ohren und Augen in turbulenten Zeiten für das Positive zu öffnen. Das berichtet Sven Boger, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Ev. Kirchenkreises Oberhausen, in einer aktuellen Mitteilung.

Die Proben begannen morgens am Gemeindehaus in der Weseler Straße. Unter der Leitung von haupt- und nebenamtlichen Kirchenmusiker/innen aus ganz Oberhausen lernten die Beteiligten einander und neue Stücke kennen. Gefeilt wurde an den Harmonien in kleineren Gruppen sowie in voller Chorstärke. Die Begleitung an der Orgel übernahm Kreiskantor Danny Neumann; am Klavier sorgten Susanne Friedrich-Bode (Gemeinde Königshardt-Schmachtendorf) und Ulrike Samse (Gemeinde Holten-Sterkrade) für die passende Untermalung.

Breit gefächertes Repertoire: Von Rheinberger bis Louis Armstrong

Das Repertoire war dabei breit gefächert: von Klassikern wie Josef Rheinbergers „Abendlied“ über Louis Armstrongs Hit „What a wonderful world“ bis hin zu John Rutters zeitgenössischer Komposition „Schau auf die Welt“.

„In einer so großen Gruppe mit neuen und vertrauten Stimmen zu singen, war ein fantastisches Erlebnis“, sagte Kreiskantor Danny Neumann. „Die Begegnungen und die Gemeinschaft waren für mich neben der Musik das große Highlight. Zusammen den Auftritt während des Abendgottesdienstes in der Christuskirche auf die Beine zu stellen, bildete den perfekten Abschluss meines ersten Oberhausener Chortages.“

Pfarrerin Antje Lizier würdigte das Engagement aller Beteiligten in ihrer Predigt: „Ich bin beeindruckt, was sich alles mit Talent und Leidenschaft an nur einem Tag einüben lässt.“ Auch mit dem letzten Song trafen die Singenden den richtigen Ton und rundeten zugleich den Chortag inhaltlich ab: „Schön ist die Erde“, heißt es in einer schlesischen Volksweise aus dem 19. Jahrhundert.

Viel Beifall vom begeisterten Publikum

Vom Publikum gab es dafür stehend Beifall. Wer zu allen kirchenmusikalischen Veranstaltungen in Oberhausen auf dem Laufenden bleiben möchte, findet kommende Termine in einem monatlichen ökumenischen Newsletter. Die Anmeldung ist online möglich: www.klostermusikschule.de/news/newsletter

