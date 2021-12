Erster Omikron-Fall in Oberhausener Schule nachgewiesen

An einer Schule in Oberhausen ist die Omikron-Variante nachgewiesen worden (Symbolbild).

Oberhausen. Ein siebenjähriges Kind ist in Oberhausen mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Die ganze Schulklasse befindet sich in Quarantäne.

Erstmals ist nun auch in Oberhausen die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Betroffen ist laut Stadt ein siebenjähriges Kind der Wunderschule in Oberhausen-Lirich. Ein routinemäßiger Test förderte die Infektion zutage.

Für alle Kinder der Klasse habe die Stadt eine 14-tägige Quarantäne angeordnet, anstatt der sonst üblichen zehn Tage. Das betroffene Kind weise glücklicherweise keine schweren Symptome auf.

In Oberhausens Nachbarstädten gab es bereits in den vergangenen Tagen Fälle, in denen sich Personen mit der Omikron-Variante angesteckt hatten. In Duisburg hat das Gesundheitsamt einen Ausbruch in einem Seniorenheim bestätigt. In Mülheim ist eine Reiserückkehrerin aus Südafrika mit der Virusmutation infiziert.

