Erster Fröbel-Kindergarten in Oberhausen-Sterkrade eröffnet

Ein neuer Kindergarten in Oberhausen: Der Kindergarten an der Steinbrinkstraße ist die erste Niederlassung in Oberhausen des Trägers Fröbel.

Oberhausen. Am Dienstag eröffnete die erste Fröbel-Kindertageseinrichtung in Oberhausen. Es gibt noch freie Plätze. Der Träger plant ein weiteres Projekt.

In Oberhausen-Sterkrade hat am Dienstag, 1. Juni, eine neue Kindertageseinrichtung eröffnet. Der Kindergarten an der Steinbrinkstraße ist die erste Niederlassung in Oberhausen des Trägers Fröbel, der derzeit noch eine weitere Kita im Stadtgebiet plant.

Mehr als 100 Kinder ab dem Alter von acht Wochen starten in den kommenden Wochen und Monaten mit der Eingewöhnung. Der Kindergarten ist auf zwei Etagen eines neugebauten Wohnkomplexes angesiedelt und fußläufig zur Sterkrader Innenstadt untergebracht. Das Außengelände wird aktuell noch fertig gestellt, bietet aber nach Aussage des Trägers viel Platz zum Spielen, Toben und Entdecken.

Noch freie Plätze in neuer Kita in Sterkrade

Die Einrichtung will sich durch offene und inklusive Pädagogik auszeichnen. Die Kinder werden in altersgemischten Bildungsbereichen betreut, Schwerpunkte liegen auf Musik und Medien. Auch digitale Geräte wie 3D-Drucker und Tablets werden im Alltag eingesetzt und ein Kino bietet die Möglichkeit, Bilderbücher oder selbst produzierte Filme anzusehen. Es gibt noch freie Plätze. Mit dem neuen Kindergarten in Oberhausen betreibt Fröbel fast 70 Kindertageseinrichtungen in ganz Nordrhein-Westfalen, darunter 19 zertifizierte Familienzentren.

________________________________________

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

….

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen