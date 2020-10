Oberhausen. Eine Pizzabestellung per Lieferdienst ist ja eigentlich etwas Alltägliches, nicht aber in diesem Fall, zu dem es im April 2020 in Sterkrade kam.

Mit einem ziemlich ungewöhnlichen Kriminalfall hatte es jetzt das Schöffengericht am Amtsgericht Oberhausen zu tun: Mit der Anklage eines versuchten schweren Raubs in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung. Das Opfer: ein Pizzabote in Oberhausen-Sterkrade.

Am 15. April 2020 wollte dieser junge Bote eine zuvor bestellte Pizza in Sterkrade an die vom Kunden angegebene Adresse ausliefern. Als er dort klingelte, tat sich erst nichts, dann kam der Kunde an die Tür. Doch statt zu bezahlen und das Essen ordentlich in Empfang zu nehmen, versuchte dieser Kunde, dem Pizzaboten die Pizza mitsamt der auf dem Pizza-Karton liegenden Kellner-Geldbörse aus den Händen zu reißen. Als das misslang, versuchte der Kunde, der offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, sogar noch, den Pizzaboten mit einer Bierflasche am Kopf zu treffen, verfehlte ihn aber glücklicherweise. Der unverletzte Bote konnte mit Geldbörse, allerdings ohne die Pizza, in sein Auto flüchten, die Autotüren verriegeln und die Polizei alarmieren.

„Ich möchte mich komplett ändern“

Der weitgehend geständige Täter in diesem Fall stand nun vor dem Schöffengericht. Schon gleich zu Beginn der Verhandlung äußerte sich der 21-Jährige sehr selbstkritisch und zeigte seine Reue über die Tat. Der junge Mann hat die Schulausbildung nach eigenen Angaben nach der 8. Klasse abgebrochen, hat sich immer wieder mit Gelegenheitsjobs über die Runden gebracht und sagte: „Ich habe viel über mich selbst nachgedacht. Ich möchte mich komplett ändern.“

Wie genau es zur Tat-Idee kam, ob dabei vielleicht auch das Umfeld des Angeklagten, Freunde oder Bekannte eine Rolle spielten, blieb unklar. Es war wohl eher eine spontane Tat. Der 21-Jährige räumte ein, er habe sich auf ein für ihn nicht gutes „Niveau“ eingelassen. Das wolle er gründlich ändern.

Pizzabote sagte als Zeuge aus

Vor Gericht sagte der junge Pizzabote als Zeuge aus. Als an jenem Abend des 15. Aprils dem Täter klar geworden sei, dass er die Polizei rufen werde, habe der Angeklagte sogar noch versucht, sich an Ort und Stelle bei ihm zu entschuldigen. Auch einen Fluchtversuch habe der Täter nicht unternommen, nachdem die Polizei alarmiert war. Das alles spricht für den Angeklagten.

Geständnis positiv gewertet Angeklagt war der junge Mann in diesem Fall nach § 250 Strafgesetzbuch (StGB): Schwerer Raub. Das Gericht sah hier einen minder schweren Fall und wertete das Geständnis des Angeklagten positiv.

Doch es gibt auch einen gewichtigen Punkt, der gegen ihn spricht: Als er den Angriff auf den Pizzaboten unternahm, stand er nach einem zuvor erfolgten Urteil gegen ihn wegen eines Diebstahl unter Bewährung. Und: Der Angeklagte ist vielfach und einschlägig vorbestraft, wie die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer ausführte. Sie forderte auch mit Blick auf die aus ihrer Sicht nicht günstige Sozialprognose eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung.

Die Verteidigung verwies auf den bekundeten Besserungswillen und plädierte für eine Bewährungsstrafe, verbunden mit der Auflage an den Angeklagten, psychologische Hilfe zu suchen, um als Mensch und in seiner Existenz stabiler zu werden. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Conrad entschied dann nach kurzer Beratung, dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft zu folgen und die sechsmonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung auszusprechen.

Ermahnung vom Richter

„Zum Glück haben Sie den Pizzaboten mit der Bierflasche nicht getroffen“, mahnte Richter Conrad den Angeklagten. Denn wenn das an jenem Abend im April der Fall gewesen wäre, wären für den jungen Täter Milderungsgründe kaum noch in Frage gekommen und er hätte nun mit einem erheblich höheren Strafmaß zu rechnen gehabt.