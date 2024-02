Erschossenes Pferd: Tierschützer knöpfen sich Jäger vor

Oberhausen Auf einer Weide in Oberhausen wird ein Pferd erschossen. Angeblich handelt es sich um ein Versehen. Tierschützer fordern Konsequenzen.

Die Nachricht sorgt nicht nur in Oberhausen für Diskussionen: Am 1. Februar 2024 wird ein Pferd nachts auf einer privaten Weide erschossen. Den Schuss feuert ein Jäger ab. Er entschuldigt sich und gibt gegenüber den geschockten Besitzern an, das Tier verwechselt zu haben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Duisburg.

Solche Fehlschüsse kommen immer wieder vor. Anfang Oktober erschoss ein 39 Jahre alter Jäger in Thüringen ein Pferd. Auch er hielt es für ein wildes Tier. Nach dem Vorfall in Oberhausen erneuert die Tierschutzorganisation Peta ihre Kritik an der Jagd. Sie fordert ein Verbot der Hobbyjagd. Im konkreten Fall sollen dem Jäger der Jagdschein und die Waffenbesitzkarte entzogen werden. „Wie viele Menschen und Tiere müssen noch verletzt werden oder sinnlos sterben, bevor die Hobbyjagd endlich verboten wird?“, wird Peter Höffken, Fachreferent bei Peta, in einer Pressemitteilung zitiert. „Jahr für Jahr ereignen sich zahlreiche Tragödien, weil schießwütige Spaßjäger verantwortungslos in der Gegend herumballern. Der Gesetzgeber muss endlich eingreifen, um weiteres Leid zu verhindern. Die Behörden müssen zudem sicherstellen, dass dieser Jäger nie wieder eine Waffe in der Hand halten darf.“

Immer wieder Jagdunfälle in Deutschland

In ihrer Mitteilung zählt Peta eine Reihe von Unfällen auf. Anfang Januar 2023 wurde in Nordsachsen bei Schkeuditz eine Joggerin von einem Schuss verletzt. Dieser hat sich laut Polizei aus der Waffe eines Jägers gelöst, als diese zu Boden fiel. Die 48 Jahre alte Frau musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Die Tierschutzorganisation hält die Jagd für nicht nötig. Warum der 27 Jahre alte Jäger in Oberhausen-Königshardt auf Jagd ging, ist noch unklar. Im Gespräch mit dieser Redaktion merkte der Pächter der Weide an, dass der Jäger die Weide hätte betreten müssen, um ein Tier zu erlegen. Dabei handele es sich um ein Privatgrundstück.

Laut Kreisjägerschaft Oberhausen handeln Jäger eigenverantwortlich. Sie müssen sich über das Tier vergewissern und dafür Sorge tragen, dass das Tier mit einem Schuss getötet wird. Das Pferd der Bottroperin musste nach dem Treffer von einem Tierarzt eingeschläfert werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen