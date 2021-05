Ersatzbusse: Fahrten von S3 und RB32 fallen am 13. Mai aus

Oberhausen. Wegen Bauarbeiten müssen die Züge der Linien S3 und RB32 ausfallen. Deshalb wird am Donnerstag ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Am Donnerstag, 13. Mai, fallen die Züge der Abellio-Linien S3 und RB32 aus. Die Strecke muss für Arbeiten wegen des Brückenschadens an der A40 zwischen 2 Uhr und 16 Uhr gesperrt werden – das betrifft auch den Haltepunkt Oberhausen.

Die betroffenen Fahrten der S3 zwischen Essen-West und Oberhausen werden durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt. Dafür werden die Ersatzbusse, die ohnehin zwischen Oberhausen Hbf und MH-Styrum fahren, ab und bis Essen-West verlängert. Am Oberhausen Hbf halten die Busse am Bussteig 10.

Ersatzbusse fangen die Zugausfälle auf

Die Züge der Linie RB 32 zwischen Dortmund-Mengede und Duisburg fallen ebenfalls aus. Fahrgäste auf dem Abschnitt Dortmund/Dortmund-Mengede bis Gelsenkirchen können auf die Züge der parallel laufenden Linie S2 ausweichen.

Auf der Strecke zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen werden Ersatzbusse eingesetzt, die Fahrzeiten richten sich nach den Anschlussfahrten der Linie S2. Die Busse halten in Oberhausen am Rheinischen Industriemuseum (Westausgang am Hauptbahnhof). Fahrgäste auf dem Abschnitt zwischen Oberhausen und Duisburg können auf Züge der parallel verkehrenden Linie RE19 und in Fahrtrichtung Duisburg zusätzlich auf die Züge der Linie RE1 ausweichen.

Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung der Ersatzbusse verlängern. Das Bahnunternehmen Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen im Blick zu halten und mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen.

