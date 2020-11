Die Polizei Oberhausen sucht dringend Zeugen, die am 8. November um vier Uhr morgens verdächtige Personen in Sterkrade beobachtet haben.

Blaulicht Erneute Brandstiftung: Wieder brennt ein Auto in Oberhausen

Wieder wurde in Oberhausen ein Wagen angezündet: Ein grauer Peugeot stand auf der Straße Dreilinden in Sterkrade in Flammen.

Oberhausen. Erneut haben Brandstifter in Oberhausen ihr Unwesen getrieben: Am frühen Sonntagmorgen (8. November) brannte ein Auto auf der Straße Dreilinden in Sterkrade.

Zeugen hatten kurz nach vier Uhr eine Streifenwagenbesatzung auf den grauen Peugeot aufmerksam gemacht. Die Beamten konnten den Brand schnell mit einem Feuerlöscher ersticken.

Erst vor einer Woche brannte es in Osterfeld

Wie schon bei dem Brand in Osterfeld vergangenen Montag (2. November) stand auch hier ein Reifen in Flammen. Dort hatten Unbekannte gegen 22 Uhr gegenüber des Wohnhauses Kampstraße 46 b Brandbeschleuniger auf den Reifen eines weißen VW Golf entzündet.

Die Ermittler suchen jetzt dringend Zeugen, die verdächtige Personen entweder am Brandort oder in unmittelbarer Nähe beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat entgegen (0208/8260, poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de).