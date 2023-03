Ermittlungen gegen Grundschullehrer: Neuer Stand

An einer Oberhausener Grundschule steht ein Lehrer im Verdacht, heimlich Kinder gefilmt zu haben. Die Ermittlungen dauern an. (Symbolbild)

Oberhausen. In Oberhausen steht ein Grundschullehrer unter Verdacht, heimlich Kinder gefilmt zu haben. Körperliche Übergriffe soll es nicht gegeben haben.

Im Fall des Grundschullehrers, der in Oberhausen heimlich Kinder gefilmt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Duisburg einen aktuellen Stand mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keine Anhaltspunkte, „dass es zu Missbrauchstaten im Sinne körperlicher Übergriffe kam“, so die Staatsanwaltschaft gegenüber dem WDR.

Die Ermittlungen dauern noch an. Mit dem Zwischenstand will die Staatsanwaltschaft den Druck herausnehmen, so ein Sprecher gegenüber dieser Redaktion. Denn der Fall sorgte in Oberhausen für Verunsicherung und Sorge. Nachdem die Grundschule im vergangenen November Anzeige erstattet hatte, wurden die Wohnung des Lehrers und Räume der Schule durchsucht.Laut Staatsanwaltschaft fanden sich weitere Hinweise, dass es auch in „Unterrichtssituationen zur unbefugten Anfertigung von Bildaufnahmen gekommen ist“. Die Beamten beschlagnahmten eine zweistellige Zahl an Aservaten. Die Datenträger sind noch nicht vollständig ausgewertet.

Lehrer ist suspendiert

Der Lehrer ist weiterhin suspendiert. Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte ein Disziplinarverfahren eingeleitet, dass wegen der Ermittlungen derzeit ausgesetzt ist.

Der Grundschullehrer steht im Verdacht, Kinder vor oder nach dem Schwimmunterricht heimlich gefilmt zu haben. Vier Tage nach dem Vorfall am 18. November stellte die Schulleitung Anzeige bei der Polizei. Daraufhin kam es zur Durchsuchung.

Die Betroffenheit an der Schule war hoch. Die Eltern der Kinder wurden schriftlich und persönlich informiert und auf schulpsychologische Beratungsangebote hingewiesen.

