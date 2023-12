Heimatgeschichte Erinnerung an den einstigen „Schmachtendorfer Stern“

Oberhausen Autos parken unter hohen Laternen. Eine große Kreuzung verbindet drei Straßen. Ein Blick in die Schmachtendorfer Stadtteilgeschichte.

Ein kleiner Blick in die Geschichte von Oberhausen-Schmachtendorf zeigt, wie sehr sich der Stadtteil in seiner Mitte in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.

Der Vorsitzende des Heimatvereins Schmachtendorf, Tobias Szczepanski, hat dazu ein historisches Foto vom „Schmachtendorfer Stern“ an die Redaktion geschickt. Am „Schmachtendorfer Stern“ trafen einst Hiesfelder Straße, Buchenweg und Schmachtendorfer Straße in einem für heutige Betrachter verblüffend großen Kreuzungsbereich zusammen.

Schmachtendorfer Bürgerbefragung im Jahr 1973

In den frühen 1970-er Jahren habe es in Schmachtendorf den starken Wunsch gegeben, einen Wochenmarkt zu etablieren, berichtet Tobias Szczepanski dazu. Dieser Wunsch der Bevölkerung sei in einer Bürgerbefragung von 1973 eindeutig festgestellt worden. Tobias Szczepanski erläutert: „Dieser Traum ist dann im Jahr 1976 auf dem ,Schmachtendorfer Stern‘ Wirklichkeit geworden.“

Allzu lange hatte diese autofreundliche Verkehrsplanung allerdings nicht Bestand. Von einem sternenförmigen Zusammentreffen der Schmachtendorfer Straßen ist in dem Bereich heutzutage kaum noch etwas zu sehen. Der zentrale Punkt von Schmachtendorf ist bereits seit über 30 Jahren zum Schmachtendorfer Marktplatz ausgebaut.

