Erdbeeren vom Dach: Tag der offenen Tür im Altmarktgarten

Oberhausen. Auf dem Dach des Oberhausener Jobcenters wächst Gemüse. Beim Tag der offenen Tür erfahren Teilnehmer, was urbane Landwirtschaft ausmacht.

Die Glastüren des Gewächshauses auf dem Oberhausener Jobcenter öffnen sich für jedermann: Am Samstag, 1. Juli 2023, ist im Altmarktgarten wieder Tag der offenen Tür. Von 11 bis 14 Uhr können Interessierte an einer Führung teilnehmen und sich vor Ort ansehen, was über den Dächern der Innenstadt sprießt und gedeiht.

Unter anderem wachsen dort derzeit Kräuter und Erdbeeren, die am Samstag auch verkauft werden. Der Erlös geht an den Verein „Oberhausen hilft“, der sich in der Ukraine-Hilfe engagiert. Darüber informieren die Betreiber in einer Mitteilung.

Was ist das Besondere an einer solchen Indoor-Farm wie dem Dachgarten? Wie werden die Pflanzen angebaut und welche Besonderheiten macht eine Landwirtschaft mitten in der Stadt aus? Fragen wie diese sollen am Samstag beantwortet werden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

