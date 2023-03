Erdbeben: Oberhausener Klinik mit Sprechstunde auf Türkisch

Oberhausen. Ein Angebot des Oberhausener Ameos Klinikums St. Josef richtet sich an Angehörige der Erdbebenopfer. Psychologische Hilfe gibt es auf Türkisch.

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien bietet die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) in Oberhausen eine offene Sprechstunde an. Angehörige von Erdbebenopfern können am Ameos Klinikum St. Josef psychologische Hilfe in ihrer Muttersprache erhalten. Die Sprechstunden können auf Türkisch oder Arabisch geführt werden.

Die Erdbeben hatten im Ruhrgebiet eine große Betroffenheit ausgelöst. Auch in Oberhausen wurden etliche Spendenaktionen initiiert. Die Trauer und die Verunsicherung über die Zukunft der Menschen in den betroffenen Gebieten würde die Bevölkerung auch hier emotional stark belasten, schreibt das Klinikum in einer Pressemitteilung. Die offene Sprechstunde wird montags, mittwochs und freitags angeboten. Um sicherzustellen, dass ein Gespräch auch in der Muttersprache stattfinden kann, wird eine kurze Rücksprache empfohlen unter der Telefonnummer: 0208-468397-0.

„Wir haben die psychiatrische Migrationsambulanz ins Leben gerufen, denn um sich verstanden zu fühlen, ist Kommunikation in der Muttersprache ganz wesentlich“, sagt Chefärztin Kyriakoula Manaridou, Leiterin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Ameos Klinikum St. Josef Oberhausen. „Für den Behandlungserfolg sind die Berücksichtigung des kulturellen Hintergrunds und Gespräche ohne Sprachbarriere unerlässlich. Die Nachfrage zeigt, dass der Bedarf groß ist.“

