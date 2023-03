Erdbeben: Oberhausener Kind spendet Geld aus Sparschwein

Tuğra aus Oberhausen in dem Tiktok-Video, das seine Mutter gemacht hat. Oben links im Bild steht auf Türkisch „Für die Erdbebenopfer in der Türkei“.

Oberhausen. Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien bewegt sogar die Kleinsten. Ein Oberhausener Grundschüler zeigte besonders viel Anteilnahme.

Die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien hat auch viele Kinder traurig gemacht, insbesondere die, deren Familien aus diesen Ländern stammen. An vielen Schulen sind Lehrerinnen und Lehrer darauf eingegangen, indem über das Thema im Unterricht gesprochen wurde und kreative Ideen für Spendenläufe umgesetzt wurden. Auch an der Oberhausener Jacobischule an der Teutoburgerstraße, wo es einen Sponsorenlauf zugunsten der Erdbebenopfer gab. Dort ist Tuğra Kiren aus der 1b mitgelaufen – und nicht nur das: Seine Mutter Güldeniz Kiren Kocabey hat unserer Redaktion geschrieben, dass der Grundschüler es geschafft hätte, zehn Firmen und 200 Einzelpersonen durch einen Aufruf bei Instagram zum Spenden bewegen zu können.

„Mein großherziger, verrückter Junge“, schreibt Güldeniz Kiren Kocabey über Tuğra. Nun erreichte uns erneut eine Nachricht der Familie: Tuğra will auch das Geld aus seiner Spardose spenden, für die Kinder in der Türkei, die durch das Erdbeben alles verloren haben. „Ich habe ihm gesagt: Das ist doch für den Urlaub und wenn du das abgibst, können wir nicht nach Antalya fliegen.“ Doch er habe sich nicht davon abhalten lassen. Wichtig sei ihm nur, dass die Kinder wieder glücklich werden. In einem Tiktok-Video hat sie die Unterhaltung festgehalten.

„Ich habe vor den Kindern nicht über das Erdbeben gesprochen“, schreibt die zweifache Mutter, „damit sie nicht traurig werden oder Angst haben.“ Dennoch hätten sie es mitbekommen und Tuğra habe sofort helfen wollen. Güldeniz Kiren Kocabey ist stolz auf ihn: „Ich möchte, dass sein großes Herz gesehen wird.“

