Erdbeben: Oberhausener Fußballtrainer sammelt für Syrien

Das Erdbeben vom 6. Februar 2023 hinterließ auch in der syrischen Stadt Jableh eine schreckliche Zerstörung und viele Tote Die Kirchengemeinde Königshardt-Schmachtendorf in Oberhausen will dort helfen.

Oberhausen. Der syrische Fußballtrainer Kutiba Saleh, der seit 2015 in Oberhausen lebt, war vor Ort, als die Erde bebte. Er hat Schreckliches gesehen.

Die Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion am 6. Februar 2023 zählen zu den schlimmsten Naturkatastrophen der letzten hundert Jahre. Sie haben für mehr als 50.000 Tote und sehr viel mehr Verletzte und Obdachlose gesorgt. Gerade im vom Krieg geschwächten Syrien fehlt es bis heute noch an allem. Auch die Heimatstadt von Kutiba Saleh, einem syrisch-stämmigen Mitglied der Flüchtlingshilfegruppe der Evangelischen Kirchengemeinde Königshardt-Schmachtendorf, ist schwer getroffen. Um zu helfen, hat die Gemeinde das Hilfsprojekt „Hilfe für Jableh“ gestartet.

„Ich habe gedacht, das ist das Ende“, sagt Kutiba Saleh über seine Erdbebennacht in Syrien. Der 44-Jährige ist engagiert in der Flüchtlingshilfe Königshardt-Schmachtendorf in Oberhausen und im BON (Bunter Oberhausener Norden). Foto: Kutiba Saleh

Zum Zeitpunkt der Erdbeben war Kutiba Saleh zu Besuch in seiner Heimat, der syrischen Küstenstadt Jableh. Der Fußballtrainer baut dort gerade eine Partnerschaft zwischen dem syrischen und dem Deutschen Fußball-Bund auf. In einem Video auf der Internetseite der Kirchengemeinde erzählt der Lkw-Fahrer, wie schlimm die Situation war: „Die Frauen und Kinder waren am Schreien und Weinen und haben eine freie Fläche gesucht.“ In einem Interview mit Irene Diller, Dezernentin für Vielfalt bei der Evangelischen Kirche im Rheinland, geht er weiter ins Detail: „Ich habe geschlafen, als um vier Uhr morgens das Erdbeben kam. Zuerst dachte ich, es ist ein schlechter Traum, dann sind wir alle hochgeschreckt und konnten uns nur noch festklammern. Wir waren im dritten Stock eines Hauses und dachten, jeden Moment wird das Gebäude einstürzen. Ich habe gedacht, das ist das Ende.“

Erdbeben in Syrien: Die Menschen graben mit bloßen Händen nach Angehörigen

Viele Häuser seien bei dem Beben in Jableh zerstört worden, berichtet der Vater von zwei Söhnen, der in Syrien Philosophie studierte, eine Molkerei betrieb und als Fußballtrainer bekannt war. „Die Menschen versuchten, sich nach oben Richtung Berge in Sicherheit zu bringen, weil man Angst hatte, dass dem Erdbeben ein Tsunami folgt. Mit bloßen Händen haben die Leute nach ihren verschütteten Familienangehörigen gegraben. Sie konnten es nicht fassen – gestern haben die Kinder noch zusammen gespielt, heute sind viele von ihnen tot.“ Besonders schlimm – auch für die medizinische Versorgung der Stadt – sei der Einsturz eines großen Ärztezentrums gewesen, in dem sich Praxen und auch die Wohnungen der Mediziner befanden. Laut Kutiba Saleh sind dabei alle ums Leben gekommen.

Jetzt fehle es in der Stadt an allem, sagt Saleh weiter im Interview: „Babynahrung und Medikamente sind knapp, aber auch Decken, Matratzen fehlen. Ich weiß persönlich von 400 Familien, die alles verloren haben.“ Zusammen mit der Flüchtlingshilfegruppe der Evangelischen Kirchengemeinde, mit der er seit seiner Flucht 2015 eng verbunden ist, sammelt Kutiba Saleh nun Spenden für Jableh. „Wir wollen vor Ort die nötigsten Dinge kaufen. Hilfsorganisationen haben mit vielen staatlichen Auflagen zu kämpfen. Wir können die Hilfe direkt an die Menschen bringen, die sie am nötigsten haben. Denn auch wenn das Erdbeben vorbei ist, sind die Menschen durch Krankheit, Hunger und Kälte in Lebensgefahr.“

>>> Kirchengemeinde hat Spendenkonto eingerichtet

Wer den Menschen in Jableh helfen möchte, kann an die Evangelische Kirchengemeinde Königshardt-Schmachtendorf spenden: IBAN: DE79 3506 0190 1010 2720 13, BIC: GENO DED1 DKD, Stichwort: Hilfe für Jableh. Bisher sind etwa 4000 Euro zusammengekommen. Auch größere Unternehmen haben ihre Hilfe zugesagt, die Stadtsparkasse will sich zum Beispiel in jedem Fall beteiligen.

