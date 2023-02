Erdbeben: Linke Liste in Oberhausen ruft zu Spenden auf

Eine Frau in der türkischen Stadt Gaziantep telefoniert, während Rettungskräfte in einem zerstörten Gebäude nach Überlebenden suchen. Laut Regierungsangaben sind mehr als 100.000 Helfer in der Türkei im Einsatz.

Oberhausen. Linkenpolitiker in Oberhausen machen darauf aufmerksam, dass besonders Angehörige der kurdischen Minderheit von der Katastrophe betroffen sind.

Die Linke Liste in Oberhausen ruft nach den verheerenden Erdbeben in den hauptsächlich von Kurden bewohnten Gebieten der Türkei und Syriens zu Spenden für den Kurdischen Roten Halbmond auf, einer humanitären Hilfsorganisation mit Sitz in Deutschland.

„Tausende von Menschen haben ihr Leben verloren, viele Tausend sind ohne Unterkunft und ausreichend Verpflegung“, schreibt die Ratsfraktion der Partei in einer Mitteilung. „In dieser Situation nimmt die Linke Liste Anteil und trauert um die vielen Opfer.“ Wie zahlreiche Vereine und Initiativen wolle man zu Spenden aufrufen, rate aber auch dazu, genau hinzusehen, an welche Institutionen Kleider- und Geldspenden geleistet werden. „Gerade die türkischen Regierungsinstitutionen stehen in der Kritik, die Katastrophenhilfe in den kurdischen Gebieten gezielt auszusparen oder den Bedarf bewusst nicht zu decken“, schreiben die Kommunalpolitiker

Oberhausener Linke traut staatlicher Hilfe in der Türkei nicht

„Es ist beeindruckend, zu sehen, wie hoch die Hilfsbereitschaft in Oberhausen ist“, erklärt Fraktionsvorsitzender Yusuf Karaçelik. In weniger als zwei Tagen habe die Alevitische Gemeinde einen ganzen Lkw mit Hilfsgütern auf den Weg gebracht. Auch hätten verschiedene Organisationen zu Spenden aufgerufen, darunter Gewerkschaften. Dies werde ausdrücklich begrüßt. Die Empfehlung der Linken Liste laute, Spenden direkt an die Hilfsorganisation Kurdischer Roter Halbmond (Heyva Sor a Kurdistanê) zu leisten, „da deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt vor Ort sind und staatlich unabhängig agieren“. Es dürfe nicht vergessen werden, „dass das Regime in Ankara einen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung führt“. Keine 24 Stunden nach dem Erdbeben habe die türkische Armee die von der Katastrophe betroffene syrische Stadt Tel Rifat mit Artillerie beschossen. Karaçelik: „Dies stellt ein Kriegsverbrechen dar.“

Zuständig für die staatliche Katastrophenhilfe in der Türkei ist die dem Innenministerium unterstellte Behörde für Katastrophen- und Notfallmanagement (AFAD). Diese Behörde ist laut Linker Liste „völlig überfordert“, wie Berichte aus der Region belegen würden. Die Gründe hierfür seien höchstwahrscheinlich Unterfinanzierung und die Zweckentfremdung der seit 1999 erhobenen Erdbebensteuer für den Militäretat. „Staatliche Korruption war und ist an der Tagesordnung“, schreiben die Linken. „Daher steht zu befürchten, dass Spenden an staatliche Institutionen viel zu spät oder gar nicht ankommen werden.“

Spendenkonto Heyva Sor a Kurdistanê e.V.: Kreissparkasse Köln; Kontonummer: 40 10 481; BLZ: 370 502 99; IBAN: DE 49 3705 0299 0004 0104 81; BIC/SWIFT: COKSDE33XXX.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen