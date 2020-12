Entspanntes Einkaufen in Oberhausen kurz vor Heiligabend

Oberhausen Weder bei Rewe in Königshardt noch bei Edeka an der Rolandstraße gab es am Dienstag einen bedrohlich großen Kundenandrang.

Sie hatten mit dem Schlimmsten gerechnet, mit Riesenandrang in ihren beiden Supermärkten, Hartmut Nierhaus (72), Chef vom Edeka-Markt im Einkaufszentrum an der Rolandstraße in Alt-Oberhausen, und Marc Kramer (48), Betreiber des Rewe-Marktes in Königshardt. Aber das Einkaufen in beiden Geschäften lief zwei Tage vor Heiligabend ganz entspannt ab. Anders war es auch bei Kaufland im Bero-Zentrum in Lirich nicht zu beobachten. Allerdings gaben die beiden erfahrenen Einzelhändler zu bedenken: Der beliebteste Einkaufstag vor dem Fest ist der Tag vor Heiligabend.

"Es hat sich hundertprozentig entzerrt", stellte Hartmut Nierhaus auf Nachfrage am Dienstagnachmittag fest. Seit 2006 betreibt er den Markt an der Rolandstraße. "Die Leute haben sehr viel vorgekauft. Die durchschnittlichen Einkäufe sind deutlich größer", wiesen ihm seine elektronischen Kassen aus. Demnach hätten sich die entsprechenden Empfehlungen an die Kundschaft positiv ausgewirkt.

Parkplatz ist eigentlich zu klein

Auf dem Parkplatz vor Edeka ergab sich allerdings ein anderer Eindruck. Dort war selbst um die Mittagszeit die Parkplatzsuche schwierig. Nierhaus räumte ein, dass der gemeinsame Kundenparkplatz des Einkaufszentrums eine volle Auslastung der Geschäfte gar nicht aufnehmen könnte.

Brigitte Strahl und ihre Tochter Finja, die in geringer Entfernung wohnen, kamen gerade mit ihrem Einkaufswagen von Aldi und luden ihren Einkauf in den Kofferraum. Vor Aldi mussten Kunden zeitweise auf einen frei werdenden Einkaufswagen warten. "Jetzt gehen wir noch zu Edeka", erklärte die Mutter. "Natürlich habe ich Angst vor einer Ansteckung. Aber der Einkaufswagen sorge ja für Abstand. Außerdem begrenze sie ihre Einkäufe. "Und zu Hause waschen wir uns sofort die Hände." Gezielt zu ungewöhnlichen Zeiten einzukaufen, davon hielt sie wenig. "Das werden ganz viele Kunden machen und dann bringt es nicht viel. Der Parkplatz hier ist seit Tagen voll."

Die Öffnungszeit verlängert

Ohne Parkplatzdruck ging es dagegen kurze Zeit später vor Rewe an der Königshardter Straße zu. Dabei hatte Marc Kramer über mangelnde Nachfrage nicht zu klagen. Er hat die Öffnungszeiten morgens und abends um je eine Stunde verlängert. 50 Einkaufswagen waren an diesem Tag ausgestellt, rund 40 zu diesem Zeitpunkt in Benutzung. Ein junger Mitarbeiter stand draußen und desinfizierte die Haltestangen der zurückgegebenen Einkaufswagen.

"Ohne Corona wäre es voller", sagte der Rewe-Mann. Die Kundschaft verteile sich also schon. Denn insgesamt sorge Corona in der Lebensmittelbranche für steigende Umsätze. "Die Gastronomie ist ja geschlossen, die Über-Mittag-Betreuung für die Kinder fällt aus und dann gibt es ja auch noch das Home-Office", gab Kramer zu bedenken. All das steigere die Nachfrage im Einzelhandel.

"Es wird Zeit, dass geimpft wird"

Eine Innenaufnahme in seinem Geschäft wollte Marc Kramer aber nicht zulassen. Und dafür hatte sein Kollege Nierhaus eine Erklärung parat: Selbst wenn sich weniger Menschen als erlaubt im Geschäft aufhielten, man könne es nicht verhindern, dass sie zeitweise enger als bis auf 1,50 Meter Abstand zusammenstehen. Sonst müsste man ja in jedem Gang einen Aufpasser haben. Und an der Kasse seien es auch keine 1,50 Meter Abstand. Nierhaus hielt das auch nicht für problematisch. "Das wird erst zum Problem, wenn die Menschen dabei ein Schwätzchen halten." Weil das zum Einkaufen dazu gehöre, ergänzte er: "Es wird Zeit, dass geimpft wird."

Nierhaus wie Kramer beobachteten aber ein sehr vorsichtiges Verhalten ihrer Kunden. Zum Beispiel von Natascha Schieffers aus Sterkrade, die am frühen Nachmittag bei Rewe eingekauft hat. "Vor Corona bin ich fast täglich gekommen. Das ist mir dann aber zu gefährlich geworden", erklärte sie. "Seitdem kaufe ich alle zwei Wochen groß ein." Im Geschäft erledige sie alles zügig. "Man trödelt weniger, kauft aber auch weniger ein", sagte sie. Aber die Sorge, sich anzustecken, sei halt groß.

Bero-Zentrum: Viel Platz den breiten Passagen

Das Bero-Zentrum bot am Nachmittag ein ganz entspanntes Einkaufen. Die wenigen Besucher verloren sich fast in den breiten Passagen. Nur die Bäckereien, der Handyshop, ein Zeitschriftenladen, der Drogerie-Markt und ein Schuhreparatur-Service hatten geöffnet. Und natürlich der Kundenmagnet Kaufland.

Dort wurde der Einlass wieder, wie zu Beginn der Corona-Krise, durch Ausgabe von Karten für die Kunden und durch Mitarbeiter kontrolliert, die den Zutritt überwachten und ebenso die Verteilung auf die Kassen. Und obwohl der Verbrauchermarkt gut besucht war, herrschte kein Gedränge. Nur an einigen Stellen, bei Obst und Gemüse zum Beispiel, kamen sich die Leute in die Quere.

Am Mittwoch: "Tag der Wahrheit"

"Morgen ist der Tag der Wahrheit", gab allerdings Edeka-Mann Nierhaus zu bedenken. Der Tag vor Heiligabend sei der beliebteste Einkaufstag. Er erhoffte sich durch seine Bestell-Aktion etwas Entspannung. "Das läuft bei uns schon seit Jahren, dass die Kunden Bestellungen aufgeben können und Heiligabend dann nur noch abholen" sagte er. Ein solcher Einkauf lasse sich viel schneller abwickeln.