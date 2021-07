Entsorgungsbetrieb Oberhausen hilft in Hochwassergebieten

Oberhausen. Die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen helfen in Hochwassergebieten. In Essen und Bad Neuenahr kamen Fahrzeuge und Mitarbeiter zum Einsatz.

Die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) haben in der vergangenen Woche in zwei vom Hochwasser betroffenen Gebieten ausgeholfen. Der städtische Entsorger war mit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Nachbarstadt Essen präsent. Drei große Sperrmüllwagen und ein Pritschenwagen wurden mitgeschickt, um dem Essener Entsorgungsbetrieb EBE unter die Arme zu greifen und Sperrmüll und Elektroschrott von den Straßen zu entfernen. Entsorgt werden konnte der Müll in Essen – ein Transport nach Oberhausen war nicht nötig.

Zwei weitere Mitarbeiter der WBO haben in Bad Neuenahr geholfen. Auch hier hatte das Hochwasser nicht nur zahlreiche Häuser zerstört, der durch das Wasser entstandene Schlamm verstopfte die Kanäle. Um diese wieder frei zu bekommen, schickte die WBO einen sogenannten Saug-Spülwagen in die Region. „Unsere Mitarbeiter waren vor Ort und haben tatkräftig mit angepackt, um die Kanäle zu reinigen, damit bei weiteren Regenfällen das Wasser wieder abfließen kann“, erklärt Geschäftsführer Karsten Woidtke. Eine Woche dauerte der gesamte Einsatz.

