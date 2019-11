Oberhausen. Wartungsarbeiten an den EDV-Systemen und eine Versammlung führen bei der EVO am 29. und 30. November zu einem eingeschränkten Kundenservice.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Energieversorgung kündigt eingeschränkten Kundenservice an

Wegen der alljährlichen Belegschaftsversammlung und planmäßiger Wartungsarbeiten an den EDV-Systemen der Energieversorgung Oberhausen AG (EVO) kommt es am Freitag, 29. November, und Samstag, 30. November, zu Einschränkungen beim EVO-Kundenservice.

So bleibt am 29. November das EVO-Kundenzentrum an der Danziger Straße wegen der jährlichen Belegschaftsversammlung komplett geschlossen. Zahlungen am Kassenautomaten sind an diesem Tag aber in der Zeit von 8 bis 10 Uhr möglich. Die kostenfreie Kundenrufnummer der EVO (0800 2552 500) ist am 29. November nur bis 13 Uhr erreichbar. Anschließend steht sie erst nach Abschluss der Wartungsarbeiten am EDV-System wieder zur Verfügung. Bei diesen Arbeiten handelt es sich laut EVO um eine Auflage der Bundesnetzagentur, die bundesweit von allen Energieversorgungsunternehmen umgesetzt werden muss.

Auch das Online-Kundenportal ist betroffen

Einschränkungen gibt es wartungsbedingt darüber hinaus auch für das Online-Kundenportal der EVO, das unter kundenportal.evo-energie.de erreichbar ist: Am Freitag, 29. November, ist es ohne Einschränkungen bis 13 Uhr nutzbar. Anschließend steht es erst nach Ende der Wartungsarbeiten ab dem folgenden Montagmorgen, 2. Dezember, wieder zur Verfügung.

Alternativ könnten Nutzer des Sprachassistenzsystems „Alexa“ unter evoenergie.de/alexaskill einen EVO-Alexa-Skill aktivieren, der grundlegende Fragen rund um das Thema Energie beantwortet. Zudem könnten mittels des EVO-Alexa-Skills Abschlagsänderungen und Tarifoptimierungen vorgenommen werden.