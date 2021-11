Emanuel Wiggerich wird neuer Leiter des Bereichs Gesundheit

Oberhausen. Wechsel an der Spitze des Gesundheitsamtes Oberhausen: Medizinaldirektor Emanuel Wiggerich tritt die Nachfolge von Hans-Henning Karbach an.

Der Rat der Stadt Oberhausen hat Medizinaldirektor Dr. Emanuel Wiggerich zum neuen Leiter des Bereichs Gesundheit gewählt. Die Wahl erfolgte am Montag, 15. November 2021, einstimmig in nicht öffentlicher Sitzung. Wiggerich tritt zum 1. Januar 2022 die Nachfolge von Dr. Hans-Henning Karbach an. Um einen fließenden Übergang zu schaffen, bleibt dieser noch einige Zeit im Dienst.

„Selbstverständlich ist die Übernahme einer solchen Aufgabe in diesen Zeiten besonders herausfordernd“, weiß Wiggerich. „Hier gilt es, gute Lösungen für die Stadt zu finden, um die Corona-Pandemie gemeinsam zu bewältigen. Daher freue ich mich sehr über das Vertrauen, das mir der Verwaltungsvorstand und der Rat der Stadt mit meiner Berufung entgegenbringen.“

Oberhausen bei vielen Besuchen kennengelernt

Emanuel Wiggerich ist verheiratet und wohnt in Unna. „Mit Unna als Lebensmittelpunkt fühle ich mich sehr verbunden. Daher werde ich zunächst nach Oberhausen pendeln, was durch die Verkehrsanbindung gut möglich ist.“ Oberhausen kennt er aus häufigen Besuchen: Oft ging er schon im Kaisergarten spazieren, sah sich Ausstellungen im Gasometer an oder besuchte die Neue Mitte.

In seiner Freizeit kocht er gerne und geht regelmäßig joggen. Zudem ist Wiggerich am Wochenende regelmäßig als Notarzt im Rettungsdienst tätig. Emanuel Wiggerich wurde am 16. Februar 1983 in Essen geboren. Nach dem Abitur am Don-Bosco-Gymnasium studierte er Humanmedizin an der Universität Duisburg-Essen sowie Management an der Fern-Universität in Hagen. Nach seiner Approbation als Arzt 2008 arbeitete er an verschiedenen Kliniken.

2011 wurde er promoviert, 2014 erwarb er den Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen. Von September 2011 bis März 2017 war Wiggerich Amtsarzt in Soest und Dortmund. Von 2016 bis 2021 hatte er einen Lehrauftrag bei der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin. Seit August 2020 ist er Ärztlicher Referent für Hygiene und Infektionsschutz sowie Leiter des Teams Lehre bei der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Am 1. März 2021 wurde er zum Medizinaldirektor ernannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen