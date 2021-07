Eltern starten am 28. Juli Infoaktion gegen Drogensucht

Oberhausen. Eine besondere Info-Aktion gibt es am 28. Juli in Sterkrade – es geht um das Thema Drogensucht und vor allem um Möglichkeiten der Vorbeugung.

Die Kampagne „fragEltern“ der Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise Drogengefährdeter und Abhängiger Menschen e.V. (ARWED) zeigt ihre zentralen Bildmotive und Botschaften auf einem „Werbeanhänger“ in Oberhausen-Sterkrade.

Dort gibt es am Mittwoch, 28. Juli, einen Infostand neben dem Kleinen Markt an der Bahnhofstraße in Höhe des Technischen Rathauses. Von 8 bis 13 Uhr können sich Interessierte und Ratsuchende informieren.

Mit einer kleinen Aktion werden die Botschaften der Kampagne in Szene gesetzt: 47 Wünsche- und Forderungs-Karten an einer „Themenleine“ und 47 Luftballons, die in den Himmel steigen.

Um 18.30 Uhr startet eine Informations- und Austauschveranstaltung für betroffene und interessierte Eltern im Altfrid-Haus der Caritas an der Mülheimer Str. 202. Gisa Rausch, betroffene Mutter, liest dort aus ihrem Buch „Warum Tobias? Tobias warum?“ Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle: 0208 301 96 20.

Wertvoller Erfahrungsaustausch

Eltern wissen am besten, was es bedeutet, ein drogenkrankes Kind zu haben. Sie brauchen andere Eltern, ihre Erfahrung und Unterstützung. Sie fordern außerdem eine Entstigmatisierung der Drogensucht, insbesondere auch der Eltern als vermeintlich Schuldige, eine bessere Prävention und passende Hilfen für die ganze Familie. Dafür wirbt die Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise Drogengefährdeter und Abhängiger Menschen e.V. seit dem 1. Juni und macht bis Ende August Station an 17 Orten in NRW. Zur ARWED gehören 54 aktive regionale Elternkreise – wie die in Oberhausen.

