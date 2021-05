Elsa-Gymnasium in Oberhausen beherbergt 40.000 Honigbienen

Imkerin Catherine Kaßen (vorne links), Schulleiterin Alice Bienk (vorne rechts) und die pädagogische Leiterin des Ganztags Elke Lück haben die Bienen am Elsa-Brändström-Gymnasium in Oberhausen willkommen geheißen.

Oberhausen. Schüler sollen lernen, wie sie mit den Bienen umgehen müssen. Im Unterricht soll es besonders um Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen.

Königlicher Empfang am Elsa-Brändström-Gymnasium in Alt-Oberhausen: 40.000 Honigbienen und ihre Königin Elsa I. sind in ihr neues Zuhause auf dem Dachgarten des innerstädtischen Gymnasiums eingezogen. Die für die Insekten eher ungemütlichen Witterungsverhältnisse sorgten zwar merklich für etwas Aufregung beim Bienenvolk, taten der Willkommensfreude aber keinen Abbruch. „Die Bienen sind bereits vor einigen Tagen hier angekommen, haben zunächst die Gegend erkundet, sich auf den Standort und die Richtung ihres neuen Zuhauses eingeflogen und haben es nun angenommen“, sagt die Leiterin der Bienen-AG und Imkerin Catherine Kaßen.

Die Bienen werden auch zum Teil des pädagogischen Konzepts der Schule. „Die politische Bildung ist zweifellos ein zentraler Baustein unserer Schule. Fast noch wichtiger ist es uns aber, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, wie man im urbanen Umfeld nachhaltig agiert“, erklärt Schulleiterin Alice Bienk.

Bienen werden in den Unterricht am Elsa-Gymnasium integriert

Durch die Einrichtung der Bienen-AG, die schon seit dem vergangenen Schuljahr in Kooperation mit der Schulgarten-AG läuft und in Pandemie-Zeiten online stattfindet, findet eine Verknüpfung mit dem Ganztag statt. Durch entsprechendes Material für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe wird das Projekt, das durch Unterstützung des schulischen Fördervereins, des Montessori-Vereins sowie durch Ganztagsmittel finanziert wird, auch mit dem Offenen Unterricht an der Schule verzahnt.

Außerdem finden fächerübergreifende Kooperationen in den Fächern Erdkunde, Biologie und Ökologie im Wahlpflicht-Bereich statt. Die Schüler können eigene Parzellen auf dem Dachgarten gestalten und bewirtschaften – so sollen sie für die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Biodiversität sensibilisiert und als Multiplikatoren ausgebildet werden.

Bienen könnten schon bald ihren ersten Honig geben

Die Botschaft: Auch in Zeiten der Pandemie muss der Klimaschutz weiterhin im Vordergrund stehen. Daher laufen die entsprechenden Arbeitsgemeinschaften aktuell auch im Lernen auf Distanz weiter. Imkerin Catherine Kaßen wird an der Schule künftig auch Workshops für Schüler, Lehrer und Eltern anbieten. Wenn das Wetter mitspielt und sich das Bienenvolk um ihre Königin Elsa I. auf dem Dachgarten weiterhin so wohlfühlt wie an den ersten Tagen, dann kann vielleicht schon in wenigen Monaten der erste Honig geerntet werden.

