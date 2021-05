EKO-Team freut sich über Zertifizierung als Diabeteszentrum

Oberhausen. An Diabetes erkrankte Kinder und Jugendliche benötigen eine passgenaue Behandlung. Das EKO ist auf diesem Gebiet erneut zertifiziert worden.

Die Klinik für Kinder und Jugendliche am Evangelischen Krankenhaus Oberhausen (EKO) hat von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) erneut das Zertifikat „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ erhalten.

„Wir lassen nicht nach in unserem Bemühen, den Kindern und Jugendlichen eine hochwertige Behandlung zu bieten. Die Zertifizierung der DDG zeigt uns und den Eltern unserer jungen Patienten, dass wir in der Therapie, Beratung und Schulung eine qualitativ hochwertige Versorgung gewährleisten“, sagt Dr. Hassan Issa, Chefarzt der Klinik. „Und die Auszeichnung ist darüber hinaus auch eine tolle Anerkennung für unsere tägliche Arbeit.“

Seltenere Diabetesformen im Blick

Die Klinik für Kinder und Jugendliche betreut jedes Jahr rund 130 junge Patienten im Alter bis 18 Jahren, die an Diabetes Typ 1, Typ 2 oder anderen selteneren Diabetesformen erkrankt sind. „Diabetes kann man noch nicht im klassischen Sinne heilen, aber gut therapieren. Unser Ziel ist es, dass sich die Kinder und Jugendlichen körperlich, geistig, psychisch und sozial normal entwickeln“, erklärt Dr. Eva Hahn, leitende Oberärztin und Diabetologin am EKO. „Gerade bei Kindern und Jugendlichen verläuft die Erkrankung in ganz anderen Bahnen als bei Erwachsenen und sollte daher von Kinder- und Jugendärzten mit speziellen Diabetes-Kenntnissen behandelt werden.“ Seit dem Jahr 2005 vergibt die DDG die besagte Zertifizierung.

