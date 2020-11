Am Evangelischen Krankenhaus Oberhausen (EKO) rechnet man mit einem Personalengpass, wenn die Corona-Zahlen weiter wie bisher steigen. Wie Ali Avci, Chefarzt der Inneren Medizin und Leiter des EKO-Krisenstabs, in der jüngsten Folge der VHS-Videoserie „ Zwischenruf! Oberhausen in Corona-Zeiten “ mitteilt, sind derzeit rund 20 Mitarbeiter am EKO an Corona erkrankt, 45 würden insgesamt krankheitsbedingt ausfallen. Die Infektionen könnten sowohl aus dem privaten Umfeld als auch in der Klinik ihren Ursprung haben.

Wenn es so weitergehe, könne es in den nächsten Wochen zu einem Personalmangel kommen, sagt Avci. „Wir denken aber, dass wir das auch bei einer Mehrbelastung durch Corona-Patienten weiterhin mit unserem eigenen Personal in den Griff bekommen und nicht auf Leihpersonal zurückgreifen müssen“, zeigt sich der Gastroenterologe und stellvertretende Ärztliche Direktor auch zuversichtlich. Dennoch mache ihm der extreme Anstieg des Inzidenzwertes in der Region Sorgen. Bisher habe man die Pandemie zwar unter Kontrolle. „Wir haben aber die Sorge, dass in den nächsten Wochen eine noch größere Welle ansteht.“

Schnelltests werden am EKO eingesetzt

Auf die Frage, wie es derzeit um die Versorgung der Patiente n stehe, entgegnet Avci, dass man am EKO „gut spezialisiert auf Covid-Patienten“ sei. Neben gesonderten Infektions- und Abklärungsstationen könne man in der Zentralen Notaufnahme inzwischen auch Corona-Schnelltests anbieten. „Somit können wir von vornherein entscheiden, wie es mit einem Patienten weitergeht.“

Zu finden sind die „Zwischenruf“-Clips über das Portal Ruhrtube.de , den Youtube-Kanal von Arbeit und Leben NRW sowie über die Facebook-Seite der VHS Oberhausen . (gowe)

