Eiskönigin und Micky Maus in Oberhausen - unsere Tipps

Oberhausen. Am Wochenende (10. bis 12. März) gastieren in der Arena Oberhausen sechs Shows von „Disney on Ice“. Zudem startet eine neue Kopfhörerparty.

Top 1: Stars aus „Disney on Ice“ schweben über das Glatteis

Es ist März - und trotzdem sehen wir noch die eine oder andere Schneeflocke? Dann können wir auch gleich eine zugefrorene Wasserfläche besuchen. Praktisch: Eine davon ist von Freitag, 10. März, bis Sonntag, 12. März, in der Rudolf-Weber-Arena zu finden. Bei wahrscheinlich frühlingshafter Stimmung.

Micky Maus und Freunde schnallen sich neben dem Centro Oberhausen die Eislaufschuhe an. Auch Charaktere aus Disney-Kinofilmen wie „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“, „Coco“, „Die Schöne und das Biest“, „Aladdin“ und „Rapunzel – Neu verföhnt“ könnten erscheinen. Wer genau dabei ist, verraten die Macher allerdings noch nicht.

Am Freitag startet der Show-Reigen von „Disney on Ice“ um 18.30 Uhr. Am Samstag um 11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr sowie Sonntag um 12 Uhr und 16 Uhr. Die Karten kosten an der Arenastraße 1 zwischen 39 und 61 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 2: Stille Nacht? Interessante Kopfhörerparty im Hostel Veritas

Wer meint, schon alles gesehen und gehört zu haben, der sollte am Samstag, 11. März, das Hostel Veritas an der Essener Straße 259 ansteuern. Das Hostel Veritas bittet nämlich zu seiner Kopfhörerparty. Unter dem Motto „Stille Beats“ können sich Interessierte vorab unter 0208/8690884 ein Kopfhörer-Leihexemplar reservieren - und danach mitmachen.

Auf drei Kanälen suchen sich die Partybesucher dann zwischen 20 Uhr und 2 Uhr morgens ihre Musik aus. Tanzen oder Schunkeln ist möglich - je nach Programm. Der Eintritt bleibt frei. www.in-hostel-veritas.de

Top 3: Golden Girls schauen im Theater an der Niebuhrg vorbei

Goldene Mädels - und sagen wir fast: Am Sonntag, 12. März, spielen die Golden Girls im Theater an der Niebuhrg. Dahinter steckt ab 16 Uhr eine Travestie-Show mit dem aktuellen Programm: Zauberhafte Zauberei.

„Frivole Anekdoten und Geschichten mit Wortwitz und Schlagfertigkeit, geben jeder Show ihre besondere Note“, meinen die Veranstalter vor der ersten Varieté-Pointe. Die Eintrittskartenpreise für die Show an der Niebuhrgstraße 61 beginnen bei 15 Euro (Jugendliche) und reichen bis 29 Euro (Normalpreis). www.niebuhrg.de

Top 4: Traubenschmiede startet im Altenberg eine Party-Ausgabe

Die erst 2022 erfundene Traubenschmiede hat sich mit ihren monatlichen Treffen mit guten Gläsern Wein fast schon etabliert. Nun lassen die Macher im Zentrum Altenberg am Samstag, 11. März, die Gläser auch noch vibrieren - und feiern ab 20 Uhr eine Party-Ausgabe.

Da beim Afterwork-Konzept sonst an einem Mittwoch geladen wird, können die Freunde von Party und Schwof nun feiern und plaudern, ohne an der Hansastraße 20 ständig auf die Uhr schauen zu müssen. Die Karten kosten 8 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 5: Andreas Lawo singt im Resonanzwerk über Katharina

Oberhausen hat keine eigenen Schlagersänger? Von wegen! Andreas Lawo ist schon seit Jahren im Zicke-Zacke-Geschäft und zeigt am Samstag, 11. März, aus welchem Stimmungsmusik-Holz er geschnitzt ist. Achtung: Baum fällt - denn diese Hits müssen Fans kennen: „Die Frau mit dem Wahnsinnsblick", „Wer weiss“, „Irgendwo in Paris“ und natürlich den Erfolgstitel „Katharina“.

Um 20 Uhr geht es am Annemarie-Renger-Weg 5 beschwingt los. Karten kosten im Verkauf 15 Euro plus Gebühren. www.resonanzwerk.de

