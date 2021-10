Statistik Einwohnerzahl: So viele Menschen leben in Oberhausen

Oberhausen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Oberhausen geht seit Jahren zurück. Das sind die aktuellen Zahlen der Statistiker aus Düsseldorf.

In Oberhausen leben immer weniger Menschen, die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner ist erneut gesunken. Am Stichtag 30. Juni 2021 waren exakt 208.974 Personen in Oberhausen gemeldet. Das geht aus Zahlen der Landesstatistiker von IT NRW hervor.

Vor zehn Jahren, also im Jahr 2011, lag die Zahl noch bei 210.256. Frauen sind aktuell in Oberhausen in der Überzahl: 106.487 Oberhausenerinnen leben in der Stadt – neben 102.487 Männern.

So sieht es in Oberhausens Nachbarstädten aus: Duisburg hatte am Stichtag 30. Juni 494.812 Einwohnerinnen und Einwohner, Essen 579.954, Mülheim 170.444, Bottrop 117.291 und Dinslaken 67.267.

