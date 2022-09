Einsturzgefahr: Fahrbahn auf Oberhausener Straße unterhöhlt

Oberhausen. Eine Baustelle im Oberhausener Norden hat zusammen mit Regengüssen dazu geführt, dass eine Fahrbahn unterhöhlt worden ist. Vollsperrung!

Erst buddelten Bauarbeiter an der Gasleitung herum, dann kamen die großen Regenfälle – und plötzlich droht ein wichtiger Bereich der Waldhuckstraße in Schmachtendorf einzubrechen. Die Stadt Oberhausen handelte so schnell wie möglich – und ließ die Waldhuckstraße zwischen den Häusern 139 und 143 am Mittwoch voll sperren.

Die Stadt gibt an, dass der Regen die Fahrbahn unterhöhlt habe und das Ausmaß der Schäden nicht direkt abzuschätzen sei. Deshalb griff man zum Mittel der Vollsperrung – und richtete eine Umleitung ein. Die Arbeiten an der Gasleitung begannen im Übrigen erst am Dienstag in dieser Woche (27. September 2022). Sie sollten ursprünglich zehn Tage lang bis zum Freitag, 7. Oktober, andauern. Wie lange sich die Bauarbeiten verschieben werden, ist naturgemäß bisher noch nicht bekannt. Die ausgehöhlte Stelle muss nun erst einmal von Fachleuten genau inspiziert werden.

