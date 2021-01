Haftbefehl Einbruchserie in Oberhausen: Polizei schnappt Verdächtigen

Oberhausen Ein 39-jähriger Oberhausener soll mehrfach in Firmen eingestiegen und Baumaschinen gestohlen haben. Nun klickten die Handschellen.

Fünf Geschäftseinbrüche und eine Unterschlagung soll ein 39-jähriger Oberhausener auf dem Kerbholz haben. Die Polizei Oberhausen hat den Verdächtigen nun gefasst, bereits am Freitag, 16. Januar 2021, klickten die Handschellen.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Oberhausener, der nun erst einmal in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird Diebstahl im besonders schweren Fall sowie die erwähnte Unterschlagung vorgeworfen.

Die Ermittler waren dem Täter auf die Schliche gekommen, nachdem

Überwachungskameras einer Firma seine Taten aufgezeichnet hatten. So heißt es in der aktuellen Mitteilung der Oberhausener Polizei.

Täter hinterließ Spur der Verwüstung

Zum Jahreswechsel soll er in drei aufeinanderfolgenden Nächten in eine Firma an

der Hansastraße eingebrochen sein, die er bereits im November und im Dezember Dezember 2020 zwei Mal heimgesucht haben soll.





In der Nacht zum 31. Dezember 2020 brach er laut Polizei dort erneut eine Tür auf, um dann im Bürogebäude der Firma "wenig zimperlich" nach Wertsachen zu suchen. In den Büros hinterließ er dabei eine Spur der Verwüstung.





Die Ermittler gehen davon aus, dass er in der darauffolgenden Silvesternacht und in der Nacht zum 2. Januar 2021 dem Unternehmen erneut einen Besuch abstattete.





Seine Beute soll er nach den Einbrüchen in seiner Wohnung und den

Kellerräumen gehortet haben. Bei einer Durchschung hat die Poizei die entsprechenden Beweismitel gesichert. Um das vermeintliche Diebesgut, insbesondere Baumaschinen und Geräte, zu transportieren, benötigten die Ermittler mehrere Säcke.





Die Ermittler prüfen nun, ob der Oberhausener womöglich weitere Einbrüche begangen hat.