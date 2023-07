Einbruch während des Urlaubs: Polizisten loben den Nachbarn

Die Männer brachen in der Nacht ein – und während die Hausbesitzer im Urlaub waren (Symbolbild).

Oberhausen. In Oberhausen hat ein Nachbar in der Nacht außerordentlich schnell reagiert – und damit Schlimmeres verhütet. Die Polizei zeigt sich hocherfreut.

Dank eines wachsamen Nachbarn konnte die Oberhausener Polizei im Stadtteil Osterfeld-Heide Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Wie die Behörde mitteilt, rief der Mann rechtzeitig die Polizei, so dass die Beamten zwei Tatverdächtige stellen konnten. Die Besitzer des Hauses befanden sich während des Einbruchs im Urlaub.

Am Freitagabend gegen 22 Uhr beobachtete der Nachbar, wie drei Verdächtige durch Gärten der Häuser auf der Ziegelstraße schlichen. Er rief die Polizei, die daraufhin Streifenwagen losschickte. Noch am Telefon informierte der Nachbar die Polizei darüber, dass sich die Einbrecher an einer Kellertür zu schaffen machten.

Polizei Oberhausen rät: Verdächtige nicht ansprechen

Die Einbrecher drangen ins Haus ein. Doch als sie rauskamen, liefen sie den Polizistinnen und Polizisten förmlich in die Arme. Zwei Männer konnten die Beamten festnehmen, nach einem dritten Komplizen wird gefahndet.

Die Polizei lobt das Handeln des Nachbarn als „vorbildlich“. Gegen die 24 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen (serbisch/italienisch) wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg zwischenzeitlich Haftbefehl erlassen.

Die Polizei weist darauf hin, dass neben gut gesicherten Wohnungen und Häusern wachsame Anwohner „der wirksamsten Schutz vor Kriminellen“ seien. Sie rät außerdem, dass man Verdächtige nicht ansprechen soll, sondern die Polizei per Notruf holen soll: „Wir kommen sofort und klären das – versprochen.“

