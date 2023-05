Einbruch: Polizei Oberhausen warnt vor neuer Methode

Oberhausen. Im Oberhausener Stadtteil Alsfeld haben Ermittler eine neue Einbruchsmethode entdeckt. Was dahinter steckt.

Die Polizei Oberhausen hält die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig über den Einbruchs-Radar auf dem Laufenden. Ziel ist es, die Bewohner von Häusern und Wohnungen besser zu schützen. Jetzt wendet sie sich wieder an die Oberhausener. Denn Ermittler haben im Stadtteil Alsfeld eine neue Methode entdeckt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hätten Täter ein Loch in den Kunststoffrahmen von Fenstern und Türen gebohrt. Durch dieses Loch versuchen sie, den Hebel umzudrehen und ins Innere zu gelangen. Seit Wochenbeginn wurden mehrere Fälle zur Anzeige gebracht, so die Polizei. Sie bittet deshalb die Oberhausenerinnen und Oberhausener darum, ihre Fenster und Türen auf Beschädigungen und auf Bohrlöcher zu überprüfen.

Sollte etwas Ungewöhnliches auffallen, sollen sich die Betroffenen bei der Polizei melden unter der Telefonnummer 0208 - 82 60 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

