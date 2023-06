Einbruch ins Bero Oberhausen: Nachts klirrten die Scheiben

Abgesperrt: Das Tabakgeschäft im Bero-Zentrum am Montagvormittag.

Oberhausen. Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in das Bero-Zentrum Oberhausen eingebrochen. Laut Polizei sind die Täter über das Parkdeck eingedrungen.

Das Bero Zentrum in Oberhausen ist Opfer eines Einbruchs geworden. Nach bisherigem Kenntnisstand sind die bislang noch unbekannten Täter am frühen Montagmorgen über das Parkdeck des Einkaufszentrums in Bahnhofs-Nähe eingedrungen. Dafür haben sie die Scheiben der gläsernen Schiebetür eingeschlagen.

Die Polizei kann die Tatzeit dank einer Videoaufzeichnung relativ gut eingrenzen: Demnach sind mehrere dunkel gekleidete Täter zwischen 2.45 und 4 Uhr aktiv gewesen. Ein Sprecher der Polizei erklärt auf Nachfrage, die Täter seien zunächst in eine Bäckerei eingebrochen und hätten sich von dort Zugang zum benachbarten Tabakgeschäft verschafft.

Einbruch ins Bero Oberhausen: Bargeld und Tabak erbeutet

Nach bisherigem Stand wurde in der Bäckerei nichts gestohlen, im Tabakgeschäft haben die Täter offenbar Bargeld und Tabakwaren mitgehen lassen.

Wer Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden: 0208 8260.

