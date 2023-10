Einbruch in Sparkasse: Polizei Oberhausen sucht die Opfer

Nach Einbrüchen in mehrere Sparkassen-Filialen in NRW ermitteln die Behörden wegen schweren Bandendiebstahls. (Symbolbild)

Oberhausen. Ermittler sind einer Bande auf der Spur, die in ganz NRW in Sparkassen eingebrochen sein soll. Die Opfer haben womöglich keine Anzeige erstattet.

Die Polizei Oberhausen sucht Betroffene, die möglicherweise Opfer von Dieben geworden sind. Grund sind Einbrüche in Sparkassen-Filialen in ganz NRW, bei denen die Täter auch Schließfächer aufgebrochen und Sparbücher gestohlen haben.

Die Ermittlungen ergeben Hinweise auf eine Bande, die in ganz Deutschland aktiv gewesen sein könnte. Konzentriert hätten sich die Tatverdächtigen allerdings vielfach auf Nordrhein-Westfalen, nach Angaben der Polizei waren sie unter anderem in Oberhausen, Wuppertal, Gelsenkirchen, Bochum und Hamm tätig.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. „Möglicherweise haben einige Opfer in Oberhausen bislang noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten daher Geschädigte, sich bei der örtlichen Polizei zu melden: telefonisch unter 0208 8260 oder via Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

