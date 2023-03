Einbruch in Alt-Oberhausen: Polizei warnt vor Kriminellen

Oberhausen. Einbruch in Alt-Oberhausen: Die Täter gelangen ungehindert in den Hausflur und suchen sich eine Wohnung für ihre kriminellen Machenschaften aus.

Unbekannte Täter sind in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Hermann-Albertz-Straße in Alt-Oberhausen gelangt. Nach dem Ziehen eines Schließzylinders drangen die Einbrecher dort am Dienstag, 28. März, in der Zeit von 9 bis 12.45 Uhr in eine Wohnung ein. Sie durchsuchten die Räume. Behältnisse im Wohnzimmer sowie im Schlafzimmer wurden geöffnet. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten.

Die Polizei Oberhausen warnt mit Blick auf diese Tat: „Leider finden Einbrecher immer wieder unverschlossene Hauseingangstüren, durch die sie unbemerkt in Mehrfamilienhäuser gelangen. Sind sie dann einmal im Treppenhaus, dann finden die Täter auch die Wohnungstüren der Mieterinnen und Mieter, die gerade kurz ihre Wohnungen verlassen haben oder arbeiten sind.“

Polizei: Geräusche fallen den Nachbarn nur selten auf

Technisch schlecht gesicherte Wohnungstüren würden die professionellen Kriminellen nur kurz aufhalten. Auch wenn beim Aufbrechen der Türen laute Geräusche verursacht würden, falle das den anderen Hausbewohnern nur selten auf.

Die Polizeiexperten beraten kostenlos, um Einbrüchen vorzubeugen – in Oberhausen gerne auch in den eigenen vier Wänden. Beratungstermine gibt es unter 0208 826 4511.

