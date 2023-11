Einbrecher in dunkler Jahreszeit: Polizei hat dringenden Rat

Oberhausen. Der Polizei Oberhausen werden wieder vermehrt Wohnungseinbrüche gemeldet. Die Sicherheitsexperten haben eine dringende Bitte an alle Bürger.

Die Tage werden kürzer und damit viel schneller dunkel als in den Sommermonaten. Das spürt auch die Oberhausener Polizei: „viel los auf unserem Wohnungseinbruchsradar“, meldet sie aktuell.

In der Woche vom 10. bis 17. November wurden 14 Wohnungseinbrüche angezeigt. Nur drei dieser Taten scheiterten an technisch gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn, die sofort die 110 wählten. Heißt: In elf Haushalten herrscht nun wohl Trauer, Wut, wahrscheinlich auch Angst. Opfer von Wohnungseinbrüchen leiden oft monatelang an den psychischen Folgen.

Wohnungseinbruch in Osterfeld

Einen Fall der vergangenen Woche erläutert die Polizei im Detail: Ein unbekannter Täter gelangte vermutlich in der Zeit vom Samstag (11. November) bis Sonntag (12. November) zur Gebäuderückseite eines Hauses in Osterfeld und kletterte einen etwa 3,5 Meter hohen Balkon hoch. Hier schlug er die Doppelverglasung der Balkontüre ein. Er durchwühlte die Wohnung und stahl Schmuck. Vermutlich verließ er die Wohnung erneut über den Balkon.

Hinweise auf den Täter gibt es leider nicht. Daher rät die Polizei Oberhausen ganz dringend: „Augen auf! Helfen Sie uns (weiterhin) und Ihren Mitmenschen in der dunklen Herbst- und Winterzeit: Melden Sie verdächtige Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft sofort über die 110.“

