Das Forscherteam der Hochschule Düsseldorf hat im Zuge seiner Präsenz rund ums Marienviertel seit Mai 2019 einen guten Gesprächskontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern gefunden. Das zeigte sich am Dienstagabend in der rege besuchten Lutherkirche, als es bei einem Bürgerdialog darum ging, Anregungen und Vorschläge für das künftige Zusammenleben im Marienviertel, im Brücktorviertel, im Uhlandviertel und Knappenviertel zu sammeln.

Lisa Scholten stellte im Detail Ergebnisse aus den jüngsten Bürgerbefragungen dar. Foto: Michael Dahlke / FFS

Schon die Vielzahl der genannten Quartiere zeigt, dass es bei der Sozialraumanalyse „rund ums Marienviertel“ nicht um eine homogene Wohnsituation geht, sondern um sehr unterschiedliche Lebenslagen. Und das sehen auch die Bewohner so, die ihre jeweiligen Viertel teils als „gutbürgerlich“, teils als „problembelastet“ wahrnehmen. Unsere Zeitung hat Mitte November bereits erste Ergebnisse der Sozialraumanalyse der Hochschule Düsseldorf vorgestellt.

Beim Bürgerdialog ging es nun darum, weitere Meinungen, Vorschläge und Anregungen einzuholen, um daraus einen Abschlussbericht mit konkreten Handlungsempfehlungen an die Stadt zu erstellen, der Anfang 2020 vorliegen soll. Professor Ulrich Deinet vom Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften begrüßte die Besucher in der Kirche und staunte selbst über die gute Resonanz: „Ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen!“ Professorin Anne van Rießen stellte dann die Grundzüge der bisher geleisteten Forscherarbeit da; und Lisa Scholten aus dem Team der Hochschule präsentierte detailreich die seit Mai 2019 ermittelten konkreten Sorgen und Anliegen der Menschen rund ums Marienviertel.

Sozialforschung Abschlussbericht folgt Anfang 2020 Auch Strategie-Dezernent Ralf Güldenzopf verfolgte den Bürgerdialog in der Lutherkirche. Zu den Projektpartnern der Hochschule Düsseldorf zählen „NRWeltoffen“ und „Demokratie leben“. Anfang 2020 wird der Abschlussbericht der Hochschule Düsseldorf auch an Rat und Fachausschüsse weitergeleitet.

Immer wieder drehen sich ihre Statements zur Wohn- und Lebenssituation um fehlende Treffpunkte und Ausgehmöglichkeiten, wohnortnah und ohne große Schwellenangst. Es gehe nicht darum, das Stadtteilzentrum Alte Heid zu ersetzen, sondern darum, weitere niederschwellige Treffpunkte zu schaffen, etwa für Kinder und Jugendliche oder auch als generationenübergreifende Gesprächsrunden.

Prof. Dr. Ulrich Deinet begrüßte die Gäste und staunte über die beachtliche Publikumsresonanz. Foto: Michael Dahlke / FFS

Die von den Bewohnern benannten Probleme sind vielfältig: Sie wünschen sich zum Beispiel eine bessere Pflege, also ein ansprechenderes Erscheinungsbild öffentlicher Flächen; sie setzen darauf, dass öffentliche Wege so instandgesetzt werden, dass sie auch mit Rollatoren oder Rollstühlen gut zu befahren sind; sie wünschen sich mehr Sauberkeit und weniger wilden Müll; sie kritisieren die hohe Verkehrsbelastung im Quartier, die ja vor allem an der Mülheimer Straße, aber etwa auch an der Falkensteinstraße tagtäglich deutlich wird.

Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Über all das wurde an Stellwänden in der Kirche facettenreich diskutiert. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie gesprächsbereit die Bewohner sind“, sagte Lisa Scholten im Gespräch mit unserer Zeitung. Viele Merkzettel wurden am Dienstagabend gefüllt. Die Sozialforscher werden all das nun genau sichten, ordnen und in besagte Handlungsempfehlungen gießen. Prof. Ulrich Deinet: „Was die Oberhausener, was die Lokalpolitik und die Stadt daraus machen, liegt dann allerdings nicht mehr in unserer Hand.“