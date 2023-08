Ein Festival nur für Mädchen: Das wird in Oberhausen geboten

Oberhausen. Hier haben ausschließlich Mädchen Zutritt: Beim Mädchenfestival am 15. September gibt es eine Fülle von Workshops und Angeboten.

Das Mädchennetzwerk in Oberhausen lädt am Freitag, 15. September, zum Mädchenfestival ein. Einen Tag lang öffnen Jugendhäuser und weitere Institutionen in ganz Oberhausen ihre Türen ausschließlich für Mädchen.

Eine Vielzahl von Workshops finden in verschiedenen Einrichtungen – verteilt über ganz Oberhausen – am 15. September statt. Angeboten werden Workshops aus den Bereichen Kunst, Sport, Handwerk, Do It Yourself und Lifestyle: Die Mädchen können im Jugendhaus Parkhaus einen Klettergarten erklimmen oder im hauseigenen Tonstudio eigene Songs aufnehmen. Der Falkentreff bietet einen Escape-Room, Boxen, Tanzen und Holzarbeiten an. Im „LAB4U“ Schülerinnenlabor der Hochschule Ruhr West können Mädchen Robotik, 3D-Druck und Programmierung ausprobieren.

Weitere Workshops sowie Orte und Uhrzeiten sind für Mädchen ab zehn Jahren online ersichtlich. Die Anmeldung erfolgt unter www.maedchen-ob.de

Seit dem Jahr 2015 gibt es jährlich den Mädchenaktionstag, um Mädchen zu bestärken und um ihnen Räume zum Ausprobieren zu geben.

