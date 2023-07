Ein Ärgernis weniger: Aufzug am Centro funktioniert wieder

Oberhausen. Lange war ein Aufzug an der Bushaltestelle „Neue Mitte“ in Oberhausen kaputt. Die Stoag hat ihn endlich repariert. Ein anderer bleibt defekt.

Geht doch: Nach langem Warten läuft der Aufzug an der Centro-Bushaltestelle „Neue Mitte“ wieder. Der defekte Aufzug wurde zum Dauerärgernis. Immer wieder fiel er wegen Vandalismus aus, seit Februar aus technischen Gründen. Sogar die Politik schaltete sich ein. Am Freitag, 21. Juli 2023, konnten die Stadtwerke Oberhausen (Stoag) schließlich den Abschluss der Reparatur vermelden.

Konkret geht es um den Aufzug an Bahnsteig 2 Richtung Oberhausen. Die Betroffenen waren vor allem ältere Menschen, Eltern mit Kinderwagen und Menschen mit Behinderungen. Sie mussten einen Umweg bis zu einer anderen Haltestelle in Kauf nehmen – inklusive Wartezeiten.

Stoag arbeitet auch am Aufzug an der Feuerwache

Seit Anfang Februar stand der Aufzug still. Die Steuerung des fast dreißig Jahre alten Aufzuges musste komplett ausgetauscht werden. Mitte des Monats konnte die Stoag noch keinen genauen Termin nennen. Seit Donnerstag läuft der Aufzug am Einkaufszentrum. „Nach erfolgreicher Tüv-Abnahme am 19. Juli 2023 konnte der Aufzug am 20. Juli seinen Betrieb wieder aufnehmen“, heißt es in der Mitteilung. Als Grund für die Verzögerungen werden Liefer- und Produktionsschwierigkeiten der Hersteller genannt.

Zuletzt hatte die Ratsfraktion der Grünen im Beirat für Menschen mit Behinderung Druck gemacht und um Klärung gebeten. Die Situation an der Haltestelle sei für Besucherinnen und Besucher des Westfield Centros oder der Rudolf-Weber-Arena untragbar, hieß es in dem Antrag.

Ein anderes Ärgernis soll demnächst auch beseitigt werden. An der Haltestelle Feuerwache ist der Aufzug ebenfalls defekt – mal wieder. Derzeit ist der Aufzug aufgrund von Vandalismus kaputt. Das Verkehrsunternehmen arbeite „intensiv“ an der Instandsetzung des Aufzugs, heißt es.

