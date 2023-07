Eilige Geburt: Mutter bringt ihr Kind im Auto zur Welt

Oberhausen. Die kleine Annie Monica konnte nicht warten: Noch während der Autofahrt ins Krankenhaus in Oberhausen kommt das Mädchen auf die Welt.

„Wo wurdest du denn geboren?“ Mit der Antwort auf diese Frage wird Annie Monica in einigen Jahren wohl erstaunte Blicke auf sich ziehen: Das Mädchen hat im Auto ihrer Eltern das Licht der Welt erblickt.

So geschehen in Oberhausen: Als bei Mutter Tatiana die Wehen einsetzen, eilen sie und ihr Mann ins Ameos Klinikum St. Clemens im Stadtteil Sterkrade. Doch sie schaffen es nicht rechtzeitig in den Kreißsaal. Als der Vater den Wagen auf dem für besonders eilige Fälle reservierten Storchenparkplatz der Klinik parkt, ist das Baby bereits geboren. Das Team der Geburtshilfe kann Mutter und Kind nur noch in Empfang nehmen. Beiden geht es gut. >>> Auch interessant: Nach der Geburt: Lotsinnen geben in Oberhausen Hilfe

Geburt im Auto: Paar aus Oberhausen wird während der Fahrt geblitzt

Hebamme Nina Müller und Arzt Abdullah Al Amoudi haben bereits viele Geburten begleitet, „aber so eine spektakuläre noch nicht“, berichtet der Klinikbetreiber Ameos nach der eiligen Geburt. Tatiana, die ihren Nachnamen nicht öffentlich lesen möchte, ist bereits Mutter eines gesunden Sohnes. Sie habe gewusst, dass die Geburt des zweiten Kindes oft schneller geht. Doch von dem rasanten Tempo der kleinen Annie Monica waren am Ende alle überrascht. >>> Kreißsaal-Check: Ameos Klinikum St. Clemens in Oberhausen

„Selbst nach so vielen Dienstjahren erlebe ich immer wieder etwas Neues. Tatiana hat intuitiv reagiert und die Situation sehr gut gemeistert“, wird die leitende Hebamme Nina Müller von Ameos zitiert. Annie Monica ist 55 Zentimeter groß und wiegt 3600 Gramm. >>> Kreißsaal-Check: Das Evangelische Krankenhaus in Oberhausen

Womöglich sorgt die Geburt im Auto in einigen Tagen auch andernorts für Erstaunen: Bei der Sichtung der Verkehrs-Fotos. Das Paar wurde bei der Fahrt ins Krankenhaus wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt.

