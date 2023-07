Immobilien-Marktlage Eigentumswohnungen: So stiegen die Preise in Oberhausen

Oberhausen. Im vergangenen Jahr sind die Angebotspreise für Eigentumswohnungen eingebrochen, doch die Preise sind in Oberhausen immer noch hoch.

Der plötzliche Preiseinbruch für Immobilien im vergangenen und diesem Jahr hat zwar die Kosten für Eigentumswohnungen auch in Oberhausen reduziert, dennoch ist das Preisniveau für Immobilien immer noch relativ hoch.

Das geht aus der jüngsten Auswertung des Immobilien-Verkaufsportals Immowelt hervor. Danach konnte man vor fünf Jahren, im Jahre 2018, in Oberhausen noch Eigentumswohnungen für 1390 Euro je Quadratmeter erwerben, jetzt liegt dieser Preis zumindest bei den von Immowelt betrachteten Angeboten bei 1911 Euro. Das ist immer noch über 37 Prozent mehr als vor fünf Jahren.

Im Sommer 2022 lag der Angebotspreis für Oberhausener Eigentumswohnungen im Schnitt allerdings noch bei 2133 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Das ist ein Rückgang von über zehn Prozent. Oberhausen steht mit dieser Entwicklung nicht alleine da: In 82 von 91 untersuchten Stadt- und Landkreisen gingen die Angebotspreise von Eigentumswohnungen innerhalb eines Jahres zurück.

Ausgewertet für diese Analyse hat Immowelt die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen durchschnittlicher Größe (75 Quadratmeter, drei Zimmer, erster Stock, Baujahr 1990er-Jahre).

Starker Preisanstieg von Immobilienwohnungen in Gelsenkirchen

Zum Vergleich mit Oberhausen: In Essen sind die Angebotspreise vom 1. Juli 2018 bis 1. Juli 2023 um knapp 50 Prozent angezogen, in Duisburg um über 55 Prozent, in Gelsenkirchen sogar um knapp 60 Prozent. Deutlich dahinter liegt Bochum mit 38 Prozent Preisanstieg in fünf Jahren.

„Die hohe Nachfrage angesichts der niedrigen Zinsen sowie das knappe Angebot haben dafür gesorgt, dass sich Eigentumswohnungen in den vergangenen fünf Jahren in den meisten Großstädten erheblich verteuert haben“, sagt Immowelt-Geschäftsführer Felix Kusch nach Angaben in einer Pressemitteilung. „Durch den Zinsanstieg ist es im vergangenen Jahr zwar zu einer sinkenden Nachfrage und folglich zu spürbaren Preisrückgängen bei Kaufimmobilien gekommen. Die deutlichen Preisanstiege der Vorjahre werden durch die jüngsten Rückgänge jedoch bei weitem nicht ausgeglichen.“

